Сотрудницу бурятской полиции наказали за привлечение Моргенштерна по делу о наркотиках

«После внесенного прокуратурой Октябрьского района Улан-Удэ представления в рамках принятия мер по недопущению в дальнейшем нарушений административного законодательства участковый уполномоченный полиции из Улан-Удэ привлечена ее непосредственным руководителем к дисциплинарной ответственности», — сказал собеседник агентства.

Участковый уполномоченный из Улан-Удэ привлечена к дисциплинарной ответственности за незаконное привлечение Алишера Моргенштерна в рамках возбужденного ею административного дела о пропаганде наркотиков в трёх видеоклипах рэпера. Об этом 15 апреля сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Детали административного производства не уточняются.

Адвокат артиста Сергей Жорин пояснил, что сотрудница полиции была наказана за отказ прекратить производство по административному делу. По его словам, в ходе аналогичных проверок в других российских регионах было установлено отсутствие правонарушения.



«В соответствии с законом, установив эти обстоятельства, полиция Улан-Удэ обязана была прекратить производство по административному делу в отношении Моргенштерна, однако отказалась это делать. Нами была подана жалоба в прокуратуру, в результате чего лицо, проводившее расследование, было привлечено к дисциплинарной ответственности», — рассказал Жорин.



Он также добавил, что Моргенштерн намерен в суде добиваться возмещения морального вреда в размере 666 рублей «из-за участившихся нападок на [его] творчество».



В начале апреля стало известно, что в Набережных Челнах в отношении Моргенштерна снова возбудили административное дело о пропаганде наркотиков — в трех клипах. Претензии вызвала в том числе татуировка на груди исполнителя. Те же претензии уже были озвучены, когда в отношении рэпера возбудили дело в феврале.