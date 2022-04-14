«СКА Арена» покрывается куполом. На ледовом стадионе завершили монтаж металлоконструкций кровли

На строящемся в Петербурге новом ледовом дворце завершился этап монтажа несущих металлоконструкций центрального купола, сообщает 14 апреля пресс-служба «СКА Арены». Как это выглядит сверху, смотрите на видео.

«Сегодня завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли и все 20 ферм, общим весом 3700 тонн, установлены в свое проектное положение», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании «СФЕРА» Анатолия Славинского.



На стадион установили 20 ферм весом от 140 до 190 тонн, максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 метров.



С первого по пятый этаж уже ведется черновая отделка помещений. Из 37 запроектированных на арене лифтов 8 смонтированы. На стилобатной части дворца ведется монтаж металлоконструкций фасада.

