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    «СКА Арена» покрывается куполом. На ледовом стадионе завершили монтаж металлоконструкций кровли

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    3 комментария

    На строящемся в Петербурге новом ледовом дворце завершился этап монтажа несущих металлоконструкций центрального купола, сообщает 14 апреля пресс-служба «СКА Арены». Как это выглядит сверху, смотрите на видео.

    ООО «СКА Арена»

    «Сегодня завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли и все 20 ферм, общим весом 3700 тонн, установлены в свое проектное положение», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании «СФЕРА» Анатолия Славинского.

    На стадион установили 20 ферм весом от 140 до 190 тонн, максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 метров.

    С первого по пятый этаж уже ведется черновая отделка помещений. Из 37 запроектированных на арене лифтов 8 смонтированы. На стилобатной части дворца ведется монтаж металлоконструкций фасада.

    «Фонтанка» осенью показывала, как идет строительство арены. В сентябре 2021 года стало известно, что общая стоимость возведения ледового дворца выросла на 1,5 млрд рублей и достигла 38,5 млрд. В компании тогда поясняли, что первоначально озвученная цена основывалась на черновых расчетах.

    Напомним, строительство ледовой арены ведется на основании концессионного соглашения между Петербургом и ООО «СКА Арена». Стадион будет вмещать на хоккейных матчах 21,5 тысячи болельщиков, на концертах — до 23 тысяч зрителей. Завершение строительства намечено на конец 2022 года.

    Планируется, что арена примет чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Петербурге в 2023 году. Как сообщал ТАСС, в последнюю неделю апреля совет Международной федерации хоккея (IIHF) должен принять решение, останется ли Петербург местом проведения турнира или его перенесут в другой город.

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    Комментарии (3)

    266198421
    Ничего страшного. Если что , сдадут в аренду всяким оптовикам тряпья разного.
    pride
    Народ думает как выжить, а они арены с VIP ложками строят. Сюр какой-то
    Kot Piter
    Видимо на концертах Бабкиной! =/
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