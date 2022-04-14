«СКА Арена» покрывается куполом. На ледовом стадионе завершили монтаж металлоконструкций кровли

На строящемся в Петербурге новом ледовом дворце завершился этап монтажа несущих металлоконструкций центрального купола, сообщает 14 апреля пресс-служба «СКА Арены». Как это выглядит сверху, смотрите на видео.
ООО «СКА Арена»
«Сегодня завершен один из основных этапов строительства арены, выполнена надвижка металлоконструкций купола кровли и все 20 ферм, общим весом 3700 тонн, установлены в свое проектное положение», — приводит пресс-служба слова исполнительного директора компании «СФЕРА» Анатолия Славинского.
На стадион установили 20 ферм весом от 140 до 190 тонн, максимальный пролет несущих конструкций купола составляет 113,5 метров.
С первого по пятый этаж уже ведется черновая отделка помещений. Из 37 запроектированных на арене лифтов 8 смонтированы. На стилобатной части дворца ведется монтаж металлоконструкций фасада.
«Фонтанка» осенью показывала, как идет строительство арены. В сентябре 2021 года стало известно, что общая стоимость возведения ледового дворца выросла на 1,5 млрд рублей и достигла 38,5 млрд. В компании тогда поясняли, что первоначально озвученная цена основывалась на черновых расчетах.
Напомним, строительство ледовой арены ведется на основании концессионного соглашения между Петербургом и ООО «СКА Арена». Стадион будет вмещать на хоккейных матчах 21,5 тысячи болельщиков, на концертах — до 23 тысяч зрителей. Завершение строительства намечено на конец 2022 года.
Планируется, что арена примет чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в Петербурге в 2023 году. Как сообщал ТАСС, в последнюю неделю апреля совет Международной федерации хоккея (IIHF) должен принять решение, останется ли Петербург местом проведения турнира или его перенесут в другой город.