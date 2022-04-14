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    Bloomberg: Нидерланды отказались от оплаты российского газа в рублях

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    12 комментариев

    Правительство Нидерландов приказало энергетическим компаниям отказаться от оплаты газа из РФ в рублях, сообщило агентство Bloomberg 14 апреля. По мнению голландского правительства, принятие условий России нарушило бы антироссийские санкции Евросоюза.

    «Правительство Нидерландов согласно с заключением Европейской комиссии, — цитирует агентство представителя министерства экономики и климатической политики Нидерландов. — Это означает, что голландским компаниям не разрешается соглашаться с этими условиями».

    В последние два месяца, по словам собеседника Boomberg, Нидерланды готовились к полному прекращению подачи. В стране удвоили мощности по импорту сжиженного природного газа и запустили кампанию по энергосбережению для бизнеса, домашних хозяйств и правительства.

    Тем не менее заполнить голландские хранилища газа перед следующей зимой без поставок из России будет сложно. Согласно данным агентства, в первом полугодии 2021 года «Газпром» поставил в Нидерланды 4,2 млрд кубометров газа. В целом страна получает от России почти 20% потребляемого ею газа.

    Ранее Еврокомиссия предупредила страны ЕС, что исполнение требования России о переводе в рубли расчетов за природный газ с «недружественными странами» будет считаться нарушением санкций.

    Президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли заявил, что Россия видит сбои в оплате поставок энергоресурсов в «недружественные» страны, их банки задерживают платежи.

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    Комментарии (12)

    Главный спец по технике консервации
    Над тындексом сгущаются тучи.
    Денеб
    И вы, Нидерланды......
    vic_5e4cd1938d1a8
    Нидерланды отказываются от российского газа, так звучит смысл заголовка
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