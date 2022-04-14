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    Путин: Банки «недружественных» стран задерживают платежи за газ и нефть из России

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    18 комментариев

    Россия видит сбои в оплате поставок энергоресурсов в «недружественные» страны, их банки задерживают платежи. Об этом 14 апреля заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли.

    «Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей. Напомню, что уже поставлена задача перевести расчеты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро. В целом мы намерены кардинально повысить долю расчетов в нацвалютах в системе внешней торговли», — сказал глава государства. При этом он отметил, что разумной альтернативы российскому газу сейчас нет. Поставки в Европу из США обойдутся в разы дороже.

    По его словам, необходимо подготовить отечественный валютный рынок к такому переходу, чтобы «любую иностранную валюту можно было свободно обменять на российские рубли». «Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны», — добавил президент.

    Также Путин обозначил три ключевые стратегические задачи:

    Первое — обеспечить устойчивое снабжение энергоресурсами внутреннего рынка страны, нарастить поставки для российских потребителей, добиться снижения цен, где это возможно;

    Второе — с учетом того, что поставки в Европу «в обозримой перспективе» будут сокращаться, необходимо диверсифицировать экспорт энергоносителей, переориентировать его на «быстрорастущие рынки юга и востока». «Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству»;

    Третье — развитие глубокой переработки нефти и газа. «Мы уже серьезно продвинулись в этой сфере. Реализованы масштабные проекты, введены в строй современные предприятия».

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    Комментарии (18)

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    "«Отказ от ненадежных, скомпрометировавших себя валют и юрисдикций — это стратегическая задача с точки зрения финансовой, экономической безопасности нашей страны», — добавил президент."

    А он ведь, поди, даже и не понял, что говорит как раз о реализации Европой своей "стратегической задачи отказа от ненадежной, скомпрометировавшей себя юрисдикции" - отказа от России...
    maarks1909
    вот же Негодяи, хотят нас на колени поставить.
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