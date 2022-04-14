Депутат Госдумы Затулин рассказал, как спасали экипаж ракетного крейсера «Москва»

«В прошлые годы я знал многих командиров и офицеров крейсера «Москва», не раз бывал на его борту. Я не знаком с последним командиром крейсера, Антоном Куприным, и не знаю, жив он или погиб. На данный момент все, что мне известно, что экипаж спасали в трудных штормовых условиях», — написал Затулин в своем телеграм-канале 14 апреля.

Пожар на борту флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» прокомментировал депутат Госдумы Константин Затулин, заявивший, что экипаж спасали в сложных штормовых условиях. В прошлом парламентарий возглавлял думскую комиссию по Черноморскому флоту.

«Мы, конечно, узнаем, кто ушел вместе с кораблем, и не оставим близких без нашей поддержки. Всем вечная память», — добавил депутат.



В ночь на четверг, 14 апреля, информагентства со ссылкой на Минобороны рассказали, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас и корабль получил сильные повреждения.



Крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Корабль буксируют в порт. О случившемся проинформировали президента России Владимира Путина.

