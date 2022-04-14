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    Депутат Госдумы Затулин рассказал, как спасали экипаж ракетного крейсера «Москва»

    11903
    33 комментария

    Пожар на борту флагмана Черноморского флота ракетного крейсера «Москва» прокомментировал депутат Госдумы Константин Затулин, заявивший, что экипаж спасали в сложных штормовых условиях. В прошлом парламентарий возглавлял думскую комиссию по Черноморскому флоту.

    «В прошлые годы я знал многих командиров и офицеров крейсера «Москва», не раз бывал на его борту. Я не знаком с последним командиром крейсера, Антоном Куприным, и не знаю, жив он или погиб. На данный момент все, что мне известно, что экипаж спасали в трудных штормовых условиях», — написал Затулин в своем телеграм-канале 14 апреля.

    «Мы, конечно, узнаем, кто ушел вместе с кораблем, и не оставим близких без нашей поддержки. Всем вечная память», — добавил депутат.

    В ночь на четверг, 14 апреля, информагентства со ссылкой на Минобороны рассказали, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас и корабль получил сильные повреждения.

    Крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Корабль буксируют в порт. О случившемся проинформировали президента России Владимира Путина.

    Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ.

    Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность — 30 суток, экипаж — 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет «Яхонт», артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.

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    Комментарии (33)

    262090021
    Экипаж эвакуирован, вечная память, ясно понятно.
    274630083
    А што случилааась?
    Russian Lives Matter
    А украинцы хвастаются что это их работа. Вот вруны! Понятно же всем, что это мы сами свой корабль подпалили и затопили.
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