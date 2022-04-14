Песков: Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

Президент РФ Владимир Путин проинформирован по линии Минобороны о произошедшем с флагманом Черноморского флота ракетным крейсером «Москва». Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Однако Песков не уточнил, будут ли даны какие-либо поручения президента из-за этой ситуации. «Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», — сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС).

В подробности произошедшего Песков вдаваться не стал, перенаправив вопрос в оборонное ведомство. «Это в Министерство обороны. Это тема Министерства обороны. Я ничего не могу сказать», — добавил он.