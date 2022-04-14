Песков: Путину доложили о ситуации с крейсером «Москва»

Президент РФ Владимир Путин проинформирован по линии Минобороны о произошедшем с флагманом Черноморского флота ракетным крейсером «Москва». Об этом 14 апреля заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Однако Песков не уточнил, будут ли даны какие-либо поручения президента из-за этой ситуации. «Не могу вам ничего сказать, по линии военных доклады идут регулярно верховному главнокомандующему по всем событиям», — сказал пресс-секретарь президента РФ (цитата по ТАСС).
В подробности произошедшего Песков вдаваться не стал, перенаправив вопрос в оборонное ведомство. «Это в Министерство обороны. Это тема Министерства обороны. Я ничего не могу сказать», — добавил он.
В ночь на четверг, 14 апреля, информагентства со ссылкой на Минобороны рассказали, что из-за пожара на крейсере сдетонировал боезапас и корабль получил сильные повреждения.
Крейсер сохраняет плавучесть, а пожар локализован. Корабль буксируют в порт.
Крейсер «Москва» — головной корабль проекта 1164 «Атлант». Построен в 1982 году на заводе имени 61 коммунара в Николаеве под именем «Слава». После списания противолодочного крейсера «Москва» проекта 1123 унаследовал его имя и стал флагманом ЧФ. С 2018-го по 2020 год крейсер проходил модернизацию.
Водоизмещение корабля составляет 11 490 тонн, длина — 186 метров, скорость — 32 узла, автономность — 30 суток, экипаж — 500 человек. На вооружении находятся 16 пусковых установок крылатых ракет «Яхонт», артсистема АК-130, торпеды 533 миллиметра, вертолет Ка-27.