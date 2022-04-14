Хинштейн: Уголовное дело о нападении на главреда «Новой газеты» Муратова могут возбудить в ближайшее время

Нападение на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова могут квалифицировать как хулиганство, а уголовное дело возбудить в ближайшее время. Об этом 14 апреля рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.
«Обсудил с руководством МВД ситуацию с нападением на Дмитрия Муратова — кстати, члена Общественного совета МВД России. Коллеги заверяют, что ведут проверку, все признаки «хулиганства» в действиях злоумышленников усматривают. Возбуждение уголовного дела, по их словам, — вопрос ближайшего времени», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
На Муратова напали 7 апреля в центре Москвы, на Казанском вокзале. Главред «Новой газеты» собирался уехать в Самару на поезде. Перед отправлением в вагон зашел мужчина, который объяснил проводнице, что пришел к пассажиру с места № 14 — именно на него был куплен билет у Муратова. Незнакомец вылил на журналиста банку масляной краски. Видео нападения позже появилось (ссылку тут) в Telegram-канале, выложил его человек, который называет себя сообществом «Союз Z десантников».
«НГ» опубликовала материал о нападении на главреда издания Дмитрия Муратова. Журналисты заявили, что знают имя предполагаемого агрессора.