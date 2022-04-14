Хинштейн: Уголовное дело о нападении на главреда «Новой газеты» Муратова могут возбудить в ближайшее время

Нападение на главного редактора «Новой газеты» и лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова могут квалифицировать как хулиганство, а уголовное дело возбудить в ближайшее время. Об этом 14 апреля рассказал глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.



«Обсудил с руководством МВД ситуацию с нападением на Дмитрия Муратова — кстати, члена Общественного совета МВД России. Коллеги заверяют, что ведут проверку, все признаки «хулиганства» в действиях злоумышленников усматривают. Возбуждение уголовного дела, по их словам, — вопрос ближайшего времени», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.