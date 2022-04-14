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    Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро

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    10 комментариев

    Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что во время переговоров в Москве российский президент Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Об этом 14 апреля написало австрийское новостное агентство APA, отмечая, что сведениями политик поделился и с немецким информационным агентством DPA.

    По словам Нехаммера, глава РФ сам поднял тему газа в ходе встречи, сообщив, что «безопасность газоснабжения обеспечена, Россия поставит указанное в договоре количество газа, и платежи могут по-прежнему производиться в евро». Отмечается, что переговоры двух политиков состоялись в понедельник.

    Говоря о газовом эмбарго против России, австрийский канцлер заявил, что решение о его введении может повлечь за собой серьезный ущерб как для промышленности, так и домашнего хозяйства.

    Напомним, в конце марта марта Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась с 1 апреля. Президент добавил, что в случае, если такие платежи производиться не будут, Россия будет рассматривать их как неисполнение обязательств со стороны покупателя.

    Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», а банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего рубли будут зачислять на счет покупателя газа, а уже с него будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».

    «Фонтанка» писала, что, по оценке Европейского союза, требование президента РФ Владимира Путина об оплате поставок российского газа в рублях нарушит существующие санкции против Москвы.

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    Комментарии (10)

    Yksy
    Хорошо. А канцлер ему за это что?
    K_Lutsky
    А сам Путин что-то на этот счет говорил ?)
    angel of death
    а нас он заверял, что пенсионный возраст не поднимет

    брешит как обычно...
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