Канцлер Австрии заявил, что Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро

По словам Нехаммера, глава РФ сам поднял тему газа в ходе встречи, сообщив, что «безопасность газоснабжения обеспечена, Россия поставит указанное в договоре количество газа, и платежи могут по-прежнему производиться в евро». Отмечается, что переговоры двух политиков состоялись в понедельник.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил, что во время переговоров в Москве российский президент Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро. Об этом 14 апреля написало австрийское новостное агентство APA , отмечая, что сведениями политик поделился и с немецким информационным агентством DPA.

Говоря о газовом эмбарго против России, австрийский канцлер заявил, что решение о его введении может повлечь за собой серьезный ущерб как для промышленности, так и домашнего хозяйства.



Напомним, в конце марта марта Путин подписал указ, согласно которому покупатели российского газа из «недружественных» стран должны будут открывать рублевые счета в российских банках. Оплата поставок с этих счетов началась с 1 апреля. Президент добавил, что в случае, если такие платежи производиться не будут, Россия будет рассматривать их как неисполнение обязательств со стороны покупателя.



Газпромбанк будет открывать специальные валютные и рублевые счета для расчетов иностранных покупателей за газ. Покупатель сможет переводить на первый счет средства в валюте, указанной в контракте на поставку «голубого топлива», а банк будет продавать ее на Мосбирже, после чего рубли будут зачислять на счет покупателя газа, а уже с него будут осуществляться расчеты с поставщиком газа — «Газпромом».



«Фонтанка» писала, что, по оценке Европейского союза, требование президента РФ Владимира Путина об оплате поставок российского газа в рублях нарушит существующие санкции против Москвы.

