Осторожно, осадки в виде штукатурки. У дома в Адмиралтейском районе нашли несколько упавших обломков

Петербуржцы продолжают находить на асфальте куски штукатурки. На этот раз несколько обломков обнаружили у дома в Адмиралтейском районе.



Россыпь глыб у здания 7 на Измайловском проспекте заметил местный житель. Фотографии с места падения появились 13 апреля в Telegram-канале «Мегаполис».

