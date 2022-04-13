Осторожно, осадки в виде штукатурки. У дома в Адмиралтейском районе нашли несколько упавших обломков

Петербуржцы продолжают находить на асфальте куски штукатурки. На этот раз несколько обломков обнаружили у дома в Адмиралтейском районе.
Россыпь глыб у здания 7 на Измайловском проспекте заметил местный житель. Фотографии с места падения появились 13 апреля в Telegram-канале «Мегаполис».
«Фонтанка» запросила комментарий в пресс-службе Адмиралтейского района.
Накануне мы писали о том, что на Большой Зелениной улице в Петербурге продолжают сбивать элементы штукатурки с дома № 13. Ранее, 10 апреля, его обвалившийся фасад едва не задел прохожих с ребенком. Жильцы борются с печальным состоянием здания уже более 10 лет, но чиновники объясняют: фасад дома недостаточно разрушен, чтобы его ремонтировать.