«Бетонирование — непрерывный процесс»: строители объяснили, почему мешали спать пациентам Александровской больницы

Комитет по строительству и Александровская больница прокомментировали проблемы со сном у пациентов, под окнами которых круглосуточно строят новый корпус медучреждения. Проблема оказалась, по их словам, в непрерывном процессе бетонирования и задержке бетона.



Как сообщили 13 апреля в комстрое, по данным подрядчика, в минувшую ночь на объекте шло бетонирование. Из-за проблем с логистикой бетон на объект был доставлен позже намеченного срока, и работы по заливке затянулись допоздна.



«Бетонирование — непрерывный процесс, поэтому нам пришлось вести работы в ночное время. Мы сожалеем, что доставили неудобства пациентам больницы, и будем впредь стараться завершать процесс в дневное время», — пояснил руководитель подрядчика ООО «Лентехстрой».

