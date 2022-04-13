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    «Бетонирование — непрерывный процесс»: строители объяснили, почему мешали спать пациентам Александровской больницы

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    Комитет по строительству и Александровская больница прокомментировали проблемы со сном у пациентов, под окнами которых круглосуточно строят новый корпус медучреждения. Проблема оказалась, по их словам, в непрерывном процессе бетонирования и задержке бетона.

    Как сообщили 13 апреля в комстрое, по данным подрядчика, в минувшую ночь на объекте шло бетонирование. Из-за проблем с логистикой бетон на объект был доставлен позже намеченного срока, и работы по заливке затянулись допоздна.

    «Бетонирование — непрерывный процесс, поэтому нам пришлось вести работы в ночное время. Мы сожалеем, что доставили неудобства пациентам больницы, и будем впредь стараться завершать процесс в дневное время», — пояснил руководитель подрядчика ООО «Лентехстрой».

    В больнице через комздрав сообщили, что массовых жалоб на ночные работы от пациентов нет — обратились лишь двое.

    Контракт на проектирование и строительство здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Александровской больницы на 335 коек заключили в марте 2022 года. На объекте работают 134 специалиста и 8 единиц техники, которые ведут устройство монолитного каркаса здания. Завершить работы планируется к концу года.

    Предполагается, что новый корпус станет региональным сосудистым центром. При этом здание имеет двойное предназначение и спроектировано так, что в случае новой волны пандемии в течение трех суток оно может быть переоборудовано в инфекционный стационар на 415 пациентов.

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