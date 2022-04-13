«Бетонирование — непрерывный процесс»: строители объяснили, почему мешали спать пациентам Александровской больницы

Комитет по строительству и Александровская больница прокомментировали проблемы со сном у пациентов, под окнами которых круглосуточно строят новый корпус медучреждения. Проблема оказалась, по их словам, в непрерывном процессе бетонирования и задержке бетона.
Как сообщили 13 апреля в комстрое, по данным подрядчика, в минувшую ночь на объекте шло бетонирование. Из-за проблем с логистикой бетон на объект был доставлен позже намеченного срока, и работы по заливке затянулись допоздна.
«Бетонирование — непрерывный процесс, поэтому нам пришлось вести работы в ночное время. Мы сожалеем, что доставили неудобства пациентам больницы, и будем впредь стараться завершать процесс в дневное время», — пояснил руководитель подрядчика ООО «Лентехстрой».
В больнице через комздрав сообщили, что массовых жалоб на ночные работы от пациентов нет — обратились лишь двое.
Контракт на проектирование и строительство здания многопрофильного лечебно-диагностического корпуса Александровской больницы на 335 коек заключили в марте 2022 года. На объекте работают 134 специалиста и 8 единиц техники, которые ведут устройство монолитного каркаса здания. Завершить работы планируется к концу года.
Предполагается, что новый корпус станет региональным сосудистым центром. При этом здание имеет двойное предназначение и спроектировано так, что в случае новой волны пандемии в течение трех суток оно может быть переоборудовано в инфекционный стационар на 415 пациентов.