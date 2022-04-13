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    Пациенты Александровской больницы пытаются спать под шум забиваемых свай — новый корпус строят круглосуточно

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    Ночной сон пациентов Александровской больницы в Петербурге прервали ритмичные звуки толчков и гул. На соседнем участке вовсю работала строительная техника.

    Как рассказала «Фонтанке» петербурженка 13 апреля, стройка ведется круглые сутки, а шум усиливает хорошая акустика. Алена прислала видео из палаты больницы, на часах в момент сьемки два часа ночи. По ее словам, это продолжается как минимум третью ночь подряд.

    автор видео читательница «Фонтанки» Алена

    В пресс-службе Александровской больницы сообщили, что на участке возводят корпус-трансформер. На просьбу объяснить, почему сваи надо забивать по ночам, в больнице попросили прислать запрос.

    Стройка началась в середине февраля. Лечить в новом корпусе собираются инфаркты и инсульты.

    © Фонтанка.Ру

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