Пациенты Александровской больницы пытаются спать под шум забиваемых свай — новый корпус строят круглосуточно

Ночной сон пациентов Александровской больницы в Петербурге прервали ритмичные звуки толчков и гул. На соседнем участке вовсю работала строительная техника.
Как рассказала «Фонтанке» петербурженка 13 апреля, стройка ведется круглые сутки, а шум усиливает хорошая акустика. Алена прислала видео из палаты больницы, на часах в момент сьемки два часа ночи. По ее словам, это продолжается как минимум третью ночь подряд.
автор видео читательница «Фонтанки» Алена
В пресс-службе Александровской больницы сообщили, что на участке возводят корпус-трансформер. На просьбу объяснить, почему сваи надо забивать по ночам, в больнице попросили прислать запрос.
Стройка началась в середине февраля. Лечить в новом корпусе собираются инфаркты и инсульты.