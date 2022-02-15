Еще одной больнице Петербурга построят корпус-трансформер. В «мирное» время в нем будут лечить инфаркты и инсульты

«Это будет первый в городе специализированный региональный сосудистый центр, расположенный не в приспособленных неврологических и кардиологических отделениях действующих стационаров, а в отдельном, специально спроектированном здании. Медико-техническое задание уже подготовлено», — рассказал «Фонтанке» 15 февраля Юрий Линец, главный врач Александровской больницы.

По словам Людмилы Рошковской, заместителя главного врача, в новом здании запланированы отделения для лечения инфарктов и инсультов и, соответственно, две реанимации для пациентов с этими заболеваниями, сосудистое отделение и три операционные: нейрохирургическая, эндоваскулярная и гибридная — ее можно быстро адаптировать для любых операций, в том числе полостных. Во время эпидемии эти подразделения будут перепрофилироваться на работу с инфекционными пациентами, а центр будет перемещаться в основное здание.

В Александровской больнице давно планировалось строительство отделения экстренной помощи (такие отделения требуются 4 больницам экстренной помощи, одно из них уже построено — в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе). Как пояснила Людмила Рошковская, одно начинающееся строительство не исключает другого. Место, на котором запланировано отделение экстренной помощи, свободно.



Корпуса-трансформеры в прошлом году построены для Городской больницы святого Георгия, Городской больницы №33 в Колпино, Госпиталя ветеранов войн. В этом году запланировано строительство «сдвоенного» трансформера в Городской больнице №15. В Александровской надеются, что им корпус построят также быстро — к концу 2022 года.

