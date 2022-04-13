Русский National Geographic приостановил работу: редакция занялась новым сайтом

Сайт русского издания National Geographic — nat-geo.ru — перестал работать. В телеграм-канале журнала 13 апреля появилась информация о временной приостановке проекта. Прекращает выходить и печатная версия журнала. Сейчас сайт не открывается, выдавая соответствующее объявление и переадресацию на сайт Russian Traveler, который анонсируется как новый проект той же команды.



«На сайте rtraveler.ru вы найдёте заметки о путешествиях по нашей планете, последние новости науки, природы и техники, рассказы о традициях народов мира и многое другое, — говорится в сообщении редакции. — Мы каждый день узнаем всё больше о прошлом, настоящем и будущем Земли и космоса, и очень хотим продолжать делиться с вами этими знаниями».

