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    РКН вновь обратился к Википедии — на этот раз из-за статьи про Путина

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    Роскомнадзор направил в адрес русскоязычной Википедии два уведомления, связанные со статьей о президенте России Владимире Путине. Ведомство не устроили два раздела, в каждом из которых упоминается Украина.

    «Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик», — гласит текст претензии, опубликованный в Telegram-канале представителей сообщества 13 апреля.

    В первом из разделов, в которых РКН нашел нарушения, речь идет о российско-украинских отношениях с 2012 года по настоящее время, во втором описываются события, последовавшие за решением Путина о проведении специальной военной операции.

    11 апреля стало известно, что РКН потребовал от русскоязычной Википедии удалить 10 изображений с персонажами аниме.

    Напомним, 1 марта, 29 марта и 4 апреля ведомство направляло в Википедию уведомления о необходимости удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий РФ на территории Украины. Генпрокуратура указывала, что сведения содержали в себе недостоверную общественно значимую информацию.

    31 марта в РКН сообщили, что в отношении ресурса будет составлен административный протокол, по которому грозит штраф до 4 млн рублей.

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