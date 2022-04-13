РКН вновь обратился к Википедии — на этот раз из-за статьи про Путина

«Информационные материалы, содержащие недостоверную информацию о целях и форме специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации по защите Донецкой и Луганской народных республик», — гласит текст претензии, опубликованный в Telegram-канале представителей сообщества 13 апреля.

Роскомнадзор направил в адрес русскоязычной Википедии два уведомления, связанные со статьей о президенте России Владимире Путине. Ведомство не устроили два раздела, в каждом из которых упоминается Украина.

В первом из разделов, в которых РКН нашел нарушения, речь идет о российско-украинских отношениях с 2012 года по настоящее время, во втором описываются события, последовавшие за решением Путина о проведении специальной военной операции.



11 апреля стало известно, что РКН потребовал от русскоязычной Википедии удалить 10 изображений с персонажами аниме.



Напомним, 1 марта, 29 марта и 4 апреля ведомство направляло в Википедию уведомления о необходимости удалить запрещенную в России информацию, которая тогда касалась описания действий РФ на территории Украины. Генпрокуратура указывала, что сведения содержали в себе недостоверную общественно значимую информацию.



31 марта в РКН сообщили, что в отношении ресурса будет составлен административный протокол, по которому грозит штраф до 4 млн рублей.

