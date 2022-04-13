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    Второклассник, которого нашли у дома на севере Петербурга, скончался в больнице

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    Четыре дня врачи детской больницы имен Святой Марии Магдалены боролись за жизнь ребенка, которого нашли у дома в Приморском районе.

    Однако, как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне он скончался от полученных травм.

    После того, как второклассника нашли на бетонной пристройке к жилой многоэтажке на улице Матроса Железняка 8 апреля, ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».

    Мальчик жил на 11-м этаже дома и оставил письмо, в котором прощался с самой лучшей семьей.

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