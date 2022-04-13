Второклассник, которого нашли у дома на севере Петербурга, скончался в больнице

Четыре дня врачи детской больницы имен Святой Марии Магдалены боролись за жизнь ребенка, которого нашли у дома в Приморском районе.



Однако, как стало известно «Фонтанке» 13 апреля, накануне он скончался от полученных травм.



После того, как второклассника нашли на бетонной пристройке к жилой многоэтажке на улице Матроса Железняка 8 апреля, ГСУ СК РФ по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «доведение до самоубийства».



Мальчик жил на 11-м этаже дома и оставил письмо, в котором прощался с самой лучшей семьей.

