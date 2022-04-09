Врачи спасают петербургского второклассника, которому всё надоело

О пострадавшем ребёнке на улице Матроса Железняка в экстренные службы сообщили накануне в начале восьмого часа утра. Мальчик лежал на бетонной пристройке к жилой многоэтажке. Его госпитализировали в детскую городскую больницу имени Святой Марии Магдалины.

Школьник получил серьёзные травмы в Приморском районе Петербурга. Родителям он оставил эпистолярное прощание с объяснением «надоело», — стало известно «Фонтанке» 9 апреля.

Пострадавшим оказался восьмилетний второклассник. Его следы нашли на балконе 11-го этажа. Судя по записке, в которой он прощался с «самой лучшей семьёй» и благодарил за заботу, возвращаться домой он не планировал.

Мальчик воспитывается в полной семье, в поле зрения правоохранителей она не попадала. Разгадку его поступка следователи ищут в изъятых тетрадях, телефоне и планшете