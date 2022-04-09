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    Врачи спасают петербургского второклассника, которому всё надоело

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    Школьник получил серьёзные травмы в Приморском районе Петербурга. Родителям он оставил эпистолярное прощание с объяснением «надоело», — стало известно «Фонтанке» 9 апреля.

    О пострадавшем ребёнке на улице Матроса Железняка в экстренные службы сообщили накануне в начале восьмого часа утра. Мальчик лежал на бетонной пристройке к жилой многоэтажке. Его госпитализировали в детскую городскую больницу имени Святой Марии Магдалины.

    Состояние пациента, которому диагностировали перелом основания черепа и травматический шок, было тяжёлым.

    Пострадавшим оказался восьмилетний второклассник. Его следы нашли на балконе 11-го этажа. Судя по записке, в которой он прощался с «самой лучшей семьёй» и благодарил за заботу, возвращаться домой он не планировал.

    Мальчик воспитывается в полной семье, в поле зрения правоохранителей она не попадала. Разгадку его поступка следователи ищут в изъятых тетрадях, телефоне и планшете

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    Комментарии (5)

    Pilat
    Ну что учителя, еще одну детскую душу загубили.
    ada695
    Отчего у пацанёнка грустное хлебало ?
    Он не болен, не калека, просто задолбало!
    Леонтий
    Психиатрия.Проглядели ребенка родители.Не поняли насколько все плохо.Плюс характерная для наших граждан иррациональная боязнь психиатров, соответствующих медикаментов и т.п.А может и сами родители не очень того.
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