Дело о доведении до самоубийства возбуждено после госпитализации второклассника, которому все надоело

Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено в Приморском районе Петербурга, где у многоэтажки нашли травмированного второклассника. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 10 апреля.



Дело возбуждено следователем СК по Приморскому району.



Восьмилетнего мальчика увезли в больницу с улицы Матроса Железняка двумя днями ранее. Следы ребёнка нашли на балконе 11-го этажа. Судя по записке, в которой он прощался с «самой лучшей семьёй» и благодарил за заботу, возвращаться домой школьник не планировал. Также в объяснении фигурировало слово «надоело».

