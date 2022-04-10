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    Дело о доведении до самоубийства возбуждено после госпитализации второклассника, которому все надоело

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    Уголовное дело о доведении до самоубийства возбуждено в Приморском районе Петербурга, где у многоэтажки нашли травмированного второклассника. Об этом «Фонтанке» стало известно из собственных источников 10 апреля.

    Дело возбуждено следователем СК по Приморскому району.

    Восьмилетнего мальчика увезли в больницу с улицы Матроса Железняка двумя днями ранее. Следы ребёнка нашли на балконе 11-го этажа. Судя по записке, в которой он прощался с «самой лучшей семьёй» и благодарил за заботу, возвращаться домой школьник не планировал. Также в объяснении фигурировало слово «надоело».

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    Комментарии (6)

    goodbody
    Навеяло о моем детстве. В 5 лет мамаша привела отчима который мне устроил просто концлагерь под предлогом, что меня избаловали, хотя просто любили. Сейчас психологи называют гиперопекой (а еще есть недостаток внимания т.е.наоборот), так вот я от нее постоянно думал о самойбийстве. Всем родителям простой совет прежде чем требовать чего то от своего дитя научитесь его любить, а для этого не мешает еще и научиться себя полюбить. Дети смеются 400 раз в день, а родители ?Детям тяжело жить в этом мире и поэтому все мы хотели быстрее вырасти чтобы ни от кого не зависеть или нет ?
    killbeachtrash
    Протирая очки...ребенка жаль...Выздоровления ему. Родителям - мудрости. Стране где они проживают - спокойствия и благополучия.
    Noisymouse-дубль
    А СМИ надо больше, чаще и подробнее обсасывать, кто, откуда и почему спрыгнул, что сожрал и что в записке написал. Скоро детсадовцы будут из окна сигать, потому что мамка киндер не купила. Пример - он заразителен.
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