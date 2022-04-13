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    Убивший преподавательницу Техноложки и завладевший её пальцем надолго уедет в колонию строгого режима

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    2 комментария

    Петербургский горсуд 13 апреля огласил приговор в отношении Артема Беленко, которого обвиняли в убийстве, похищении документов и краже. За расправу над преподавательницей Технологического института мужчине предстоит провести долгие годы за решеткой в колонии строгого режима.

    По версии следствия, 21 октября прошлого года Беленко задушил 34-летнюю знакомую — преподавательницу Технологического института — в её квартире на улице Димитрова, а после отрезал жертве палец, чтобы разблокировать телефон и перевести деньги с её банковского счёта. Вместе с гаджетами из квартиры пропал также паспорт. В материалах дела сказано, что мужчина в попытке скрыть преступление имитировал жизнь жертвы, отправляя сообщения с её смартфона друзьям и знакомым. Тело женщины через четыре дня нашёл её молодой человек.

    Следствие уверено, что Беленко убил преподавательницу Технологического института из корыстных побуждений: женщина дала ему взаймы 2,6 млн рублей на развитие собственного дела, но бизнес не задался, возвращать долг было не с чего.

    Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Беленко назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 16 лет.

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    Комментарии (2)

    ppky0323
    Еще раз про одалживание денег знакомым, видать хороший процент пообещал...
    274635765
    Прямо как в фильме "Текст"
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