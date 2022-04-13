Убивший преподавательницу Техноложки и завладевший её пальцем надолго уедет в колонию строгого режима

Петербургский горсуд 13 апреля огласил приговор в отношении Артема Беленко, которого обвиняли в убийстве, похищении документов и краже. За расправу над преподавательницей Технологического института мужчине предстоит провести долгие годы за решеткой в колонии строгого режима.
По версии следствия, 21 октября прошлого года Беленко задушил 34-летнюю знакомую — преподавательницу Технологического института — в её квартире на улице Димитрова, а после отрезал жертве палец, чтобы разблокировать телефон и перевести деньги с её банковского счёта. Вместе с гаджетами из квартиры пропал также паспорт. В материалах дела сказано, что мужчина в попытке скрыть преступление имитировал жизнь жертвы, отправляя сообщения с её смартфона друзьям и знакомым. Тело женщины через четыре дня нашёл её молодой человек.
Следствие уверено, что Беленко убил преподавательницу Технологического института из корыстных побуждений: женщина дала ему взаймы 2,6 млн рублей на развитие собственного дела, но бизнес не задался, возвращать долг было не с чего.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, Беленко назначено наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 16 лет.