Коммунальщики пообещали позаботиться о каждом метре фасада осыпавшегося на Петроградке дома

В ЖКС № 2 Петроградского района объяснили, что за работы идут в доме на Большой Зелениной улице, где в выходные рухнул фасад. В УК прокомментировали происходящее «Фонтанке» 13 апреля.

По официальной версии, в доме № 13 проводят обследование фасада с привлечением промышленных альпинистов: «Буквально каждый метр фасада обследуется вручную, каждый элемент прощупывается и обследуется на предмет закрепленности». По словам УК, по адресу также идут работы «по отбитию слабо держащихся участков штукатурного слоя и засечиванию элементов фасада фасадной сеткой».