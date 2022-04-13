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    Коммунальщики пообещали позаботиться о каждом метре фасада осыпавшегося на Петроградке дома

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    1 комментарий

    В ЖКС № 2 Петроградского района объяснили, что за работы идут в доме на Большой Зелениной улице, где в выходные рухнул фасад. В УК прокомментировали происходящее «Фонтанке» 13 апреля.

    По официальной версии, в доме № 13 проводят обследование фасада с привлечением промышленных альпинистов: «Буквально каждый метр фасада обследуется вручную, каждый элемент прощупывается и обследуется на предмет закрепленности». По словам УК, по адресу также идут работы «по отбитию слабо держащихся участков штукатурного слоя и засечиванию элементов фасада фасадной сеткой».

    Штукатурка с дома на Большой Зелениной улице обрушилась 10 апреля и чуть не задела прохожих. Жильцы говорят о необходимости ремонта уже много лет.

    © Фонтанка.Ру

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    Комментарии (1)

    Somn
    Таких домов в городе очень много. Кто-то решил разрушить старый фонд и продать землю под застройку.
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