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    Владимир Кара-Мурза не признает вину и обжалует арест

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    6 комментариев

    Общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза не признал вину и собирается обжаловать решение об аресте. Об этом 12 апреля ТАСС рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.

    «Один из его соседей арестован за нарушение правил дорожного движения, другой — за мелкое хулиганство (проникновение в депо метро). В беседе с наблюдателями Кара-Мурза жалоб на содержание не высказал», — сообщили представители ОНК, посетившие Кара-Мурзу в спецприемнике.

    Ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции. В протоколе об административном правонарушении говорилось, что «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Адвокат политика Вадим Прохоров назвал задержание Кара-Мурзы «искусственно созданной ситуацией».

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    Комментарии (6)

    sektor7
    Пишите чётче и проще, уважаемая редакция: « при виде полиции кара-мурза зассал и пытался слиться».
    Здесь не нужно демагогий разводить и либеральничать. Так яснее и понятнее, чем про эти изменения траектории.
    Пончик шоколадный у парня потек просто, только блеск забрал увидел.
    AndrewBarsik
    Неудивительно, что огромное количество "резонансных" преступлений против жизни, здоровья, имущества граждан России остаются нераскрытыми. Кривдохранители вместо того, чтобы работать, дежурят у подъездов людей, сохраняющих чувство собственного достоинства, используют все методы, чтобы нагадить им.
    Black Box
    Кара-Мурзе пришла Кара-Мурза.
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