Владимир Кара-Мурза не признает вину и обжалует арест

Общественный деятель и оппозиционер Владимир Кара-Мурза не признал вину и собирается обжаловать решение об аресте. Об этом 12 апреля ТАСС рассказали в Общественной наблюдательной комиссии Москвы.



«Один из его соседей арестован за нарушение правил дорожного движения, другой — за мелкое хулиганство (проникновение в депо метро). В беседе с наблюдателями Кара-Мурза жалоб на содержание не высказал», — сообщили представители ОНК, посетившие Кара-Мурзу в спецприемнике.

Ранее Хамовнический районный суд Москвы арестовал Кара-Мурзу на 15 суток за неповиновение полиции. В протоколе об административном правонарушении говорилось, что «при виде сотрудников полиции Кара-Мурза повел себя неадекватно, изменив траекторию движения, ускорил шаг и на требование остановиться попытался скрыться». Адвокат политика Вадим Прохоров назвал задержание Кара-Мурзы «искусственно созданной ситуацией».