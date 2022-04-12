В России после резкого снижения возобновился рост цен на зерно

Цены на зерно в России после резкого падения на фоне запрета на экспорт снова повысились. В лидерах роста — центральные регионы, где пшеница подорожала сразу на 1,7% всего за неделю.
Цены на пшеницу 3-го класса в центральных регионах повысились на 315 рублей, до 18 367 рублей за тонну, сообщает 12 апреля профильное агентство «ПроЗерно». В Сибири цены увеличились на 150 рублей, до 18 617 рублей за тонну, а в Поволжье — на 250 рублей, до 18 250 рублей за тонну.
Стоимость зерна повысилась и в остальных регионах, но не так значительно. Исключением стал юг России, лидер по темпам снижения цен. Там зерно 3-го класса подешевело еще на 15 рублей, 4-го класса — на 100 рублей (до 17 750 рублей за тонну), а 5-го класса — на 400 рублей (до 17 633 рублей за тонну). В остальных регионах цены на зерно 5-го класса выросли на 50–150 рублей за тонну. Пшеница 4-го класса в Сибири и Центральной России обойдется в 17 667 и 17 800 рублей за тонну соответственно.
Подешевел на юге также ячмень (на 215 рублей, до 17 417 рублей за тонну), кукуруза (на 315 рублей, до 16 517 рублей за тонну) и горох (на 1335 рублей). В Сибири и Центральной России цены на ячмень, наоборот, повысились на 165–185 рублей.
Ранее эксперты отмечали резкое снижение цен на зерно из-за запрета на экспорт. По данным «Интерфакса», на 5 апреля в Черноземье пшеница 3-го класса подешевела на 175 рублей, до 18 100 рублей, в центре и Поволжье — на 165 рублей, до 18 050 и 18 000 рублей соответственно. Снижение захватило и Сибирь — на 115 рублей, до 18 467 рублей за тонну.
С 15 марта в России ввели временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны, чтобы защитить внутренний продовольственный рынок «в условиях внешних ограничений». Вывоз зерна запретили до 30 июня, сахара — до 31 августа 2022 года.
Эксперты в ООН ранее отмечали, что во всем мире рекордно растут цены на продовольствие. По подсчетам продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, еда подорожала на 12,6%, стоимость пшеницы выросла на 19,7%, а фуражных зерновых — на 20,4%. Среднее значение индекса цен на молочную продукцию в марте 2022 года выросло на 23,6% по сравнению с прошлым годом.