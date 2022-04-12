В России после резкого снижения возобновился рост цен на зерно

Цены на зерно в России после резкого падения на фоне запрета на экспорт снова повысились. В лидерах роста — центральные регионы, где пшеница подорожала сразу на 1,7% всего за неделю.



Цены на пшеницу 3-го класса в центральных регионах повысились на 315 рублей, до 18 367 рублей за тонну, сообщает 12 апреля профильное агентство «ПроЗерно». В Сибири цены увеличились на 150 рублей, до 18 617 рублей за тонну, а в Поволжье — на 250 рублей, до 18 250 рублей за тонну.



Стоимость зерна повысилась и в остальных регионах, но не так значительно. Исключением стал юг России, лидер по темпам снижения цен. Там зерно 3-го класса подешевело еще на 15 рублей, 4-го класса — на 100 рублей (до 17 750 рублей за тонну), а 5-го класса — на 400 рублей (до 17 633 рублей за тонну). В остальных регионах цены на зерно 5-го класса выросли на 50–150 рублей за тонну. Пшеница 4-го класса в Сибири и Центральной России обойдется в 17 667 и 17 800 рублей за тонну соответственно.

