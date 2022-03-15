Мишустин подписал документ о запрете на экспорт зерновых и сахара

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) в государства Евразийского экономического союза, а также сахара в третьи страны.



«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

