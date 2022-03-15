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Мишустин подписал документ о запрете на экспорт зерновых и сахара

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановления о временном запрете на экспорт зерновых (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза) в государства Евразийского экономического союза, а также сахара в третьи страны.

«В России вводится временный запрет на экспорт зерновых в страны ЕАЭС, а также на вывоз белого сахара и тростникового сахара-сырца в третьи страны. Постановления об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, по сахару — до 31 августа 2022 года», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Вывоз зерна запрещен до 30 июня, сахара — до 31 августа 2022 года. Цель данного решения — защита внутреннего продовольственного рынка «в условиях внешних ограничений».

Переправлять сахар и зерно за пределы России разрешено только «для оказания гуманитарной помощи, а также в рамках международных транзитных перевозок».

10 марта, как писала «Фонтанка», это решение было одобрено профильной правительственной подкомиссией.

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Комментарии (12)

Cashmare
ну щас сахара в магазинах будет завались, ага
5-я колонна
Вредительская борьба с полезными санкциями?
Исчез сахар? Станет немного меньше диабетиков. А с исчезновением инсулина их станет меньше уже намного.
X-кот
Понятно, тут уж вопрос в другом - ночь простоять, да день продержаться. Но глубинный - zомби то zомби, но в школе в младших классах все учились, продразверстку помнят. Поэтому дальше 3-5 месяцев - конец карты? следующий год в наличии не предполагается? или с товарищем полковником во главе и бывшим офисным планктоном на барщине?
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