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Экспорт зерновых и сахара из России будет запрещен до конца лета

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Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерна в страны ЕАЭС. Об этом 10 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Вместе с зерновыми, а это пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза, в России задержатся белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Действие обеих мер продлится до 31 августа включительно.

Для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение. Экспорт сахара будет запрещен с оговоркой о том, что поставки в страны ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, уточнила пресс-служба МЭР.

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Комментарии (6)

Ник Приносящий Счастье
Можно еще с Бразилии сахара привезти
Главный спец по технике консервации
И импорт? Сахера, в первую очередь.
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