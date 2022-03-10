Экспорт зерновых и сахара из России будет запрещен до конца лета

Подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции приняла решение о временном запрете экспорта зерна в страны ЕАЭС. Об этом 10 марта пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.



Вместе с зерновыми, а это пшеница, меслин, рожь, ячмень и кукуруза, в России задержатся белый сахар и тростниковый сахар-сырец. Действие обеих мер продлится до 31 августа включительно.



Для поставок по лицензиям на экспорт, выданным Минпромторгом, будет предусмотрено исключение. Экспорт сахара будет запрещен с оговоркой о том, что поставки в страны ЕАЭС будут возможны на основании разрешений, выдаваемых Минсельхозом, уточнила пресс-служба МЭР.

