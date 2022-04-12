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    «Союз Чемпионов» Плющенко приедет в Петербург

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    Обладатель двух золотых медалей Олимпиады Евгений Плющенко покажет ледовое шоу «Союз Чемпионов» в Ледовом дворце Петербурга 16 апреля. 0+

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    Несмотря на инцидент в Туле, в шоу не заявлены изменения. Ожидаются все звезды мирового фигурного катания:

    Аделина Сотникова — первая в истории России олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете;

    Александра Трусова — «русская ракета», серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр, первая в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине 2022;

    Елизавета Туктамышева — «императрица» женского фигурного катания, победитель и призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы;

    Марк Кондратюк — в 2022 году одержавший победу в XXIV зимних Олимпийских играх в командном соревновании, чемпионате Европы и чемпионате России;

    Александр Галямов и Анастасия Мишина — воспитанники Тамары Москвиной, олимпийские чемпионы в командном соревновании и бронзовые призёры XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в парном катании, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России;

    Михаил Коляда и Евгений Семененко — действующие спортсмены, участники и победители международных соревнований группы легендарного Алексея Мишина;

    Иван Букин и Александра Степанова — ярчайшая пара в танцах на льду, призеры международных турниров и двукратные чемпионы России.

    Кроме того, в рамках шоу выступит сын Евгения Плющенко, Александр. Он исполнит свою новую спортивную программу вместе с членами юниорской сборной России — учениками академии «Ангелы Плющенко».

    Ведущая вечера — Яна Рудковская.

    Шоу Евгения Плющенко «Союз Чемпионов» прошло в Туле 9 апреля. По данным местных СМИ, его включили в спортивный патриотический праздник «Zа мир! Zа Россию! Zа будущее!». Однако для участников включение шоу в политическую повестку стало сюрпризом. Некоторым пришлось оправдываться перед болельщиками в соцсетях. Так, например, Елизавета Туктамышева написала: «Очень хотелось верить, что спорт вне политики, но сегодня это оказалось не так».

    Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»

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