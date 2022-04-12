«Союз Чемпионов» Плющенко приедет в Петербург

Обладатель двух золотых медалей Олимпиады Евгений Плющенко покажет ледовое шоу «Союз Чемпионов» в Ледовом дворце Петербурга 16 апреля. 0+

Александра Трусова — «русская ракета», серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр, первая в истории исполнила пять четверных прыжков на Олимпиаде в Пекине 2022;

Аделина Сотникова — первая в истории России олимпийская чемпионка в индивидуальном зачете;

Несмотря на инцидент в Туле, в шоу не заявлены изменения. Ожидаются все звезды мирового фигурного катания:

Елизавета Туктамышева — «императрица» женского фигурного катания, победитель и призер чемпионатов мира и чемпионатов Европы;

Марк Кондратюк — в 2022 году одержавший победу в XXIV зимних Олимпийских играх в командном соревновании, чемпионате Европы и чемпионате России;

Александр Галямов и Анастасия Мишина — воспитанники Тамары Москвиной, олимпийские чемпионы в командном соревновании и бронзовые призёры XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине в парном катании, чемпионы мира, чемпионы Европы, чемпионы России;

Михаил Коляда и Евгений Семененко — действующие спортсмены, участники и победители международных соревнований группы легендарного Алексея Мишина;

Иван Букин и Александра Степанова — ярчайшая пара в танцах на льду, призеры международных турниров и двукратные чемпионы России.



Кроме того, в рамках шоу выступит сын Евгения Плющенко, Александр. Он исполнит свою новую спортивную программу вместе с членами юниорской сборной России — учениками академии «Ангелы Плющенко».

Ведущая вечера — Яна Рудковская.

