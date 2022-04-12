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    Из App Store удалили мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

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    11 комментариев

    Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store — отныне оно недоступно для скачивания пользователям iPhone. Обновить его тоже нельзя. Пресс-служба Сбера уже прокомментировала удаление.

    «Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств», — говорится 12 апреля в официальном Тelegram-канале банка.

    О скором исчезновении приложений из Google Play и App Store Сбер и Альфа-банк предупредили своих клиентов еще на прошлой неделе.

    6 апреля США ввели полные блокирующие санкции против кредитных организаций в ответ на российскую операцию на Украине. Эксперт по цифровым финансам Виктор Достов в интервью радио Sputnik предположил, что банковские приложения будут заблокированы в App Store. 25 марта из App Store и Google Play исчезли приложения ВТБ и ПСБ, которые также попали под блокирующие санкции.

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    Комментарии (11)

    angel of death
    пусть импортозаместят =))))
    береста им в помощь =)))))))
    мухомор
    Сбер зря утверждает, что если приложение уже установлено, то нет поводов для волнений.
    Apple удаленно может удалять уже установленные приложения.
    Grend
    Санкционная политика провалилась - банк работает, прекрасно работает мобильная версия, неудобств внутри страны никаких нет. Беснования выжившего из ума бидона
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