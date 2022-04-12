Из App Store удалили мобильное приложение «Сбербанк Онлайн»

Мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» исчезло из App Store — отныне оно недоступно для скачивания пользователям iPhone. Обновить его тоже нельзя. Пресс-служба Сбера уже прокомментировала удаление.

«Для клиентов, у которых уже установлено приложение, нет поводов для волнений — все ранее установленные приложения работают, никаких ограничений по их использованию нет, удалять установленные приложения не нужно. Кроме того, для проведения всех необходимых операций клиенты могут использовать веб-версию «Сбербанк Онлайн», которая адаптирована для мобильных устройств», — говорится 12 апреля в официальном Тelegram-канале банка.



О скором исчезновении приложений из Google Play и App Store Сбер и Альфа-банк предупредили своих клиентов еще на прошлой неделе.

