Профессор СПбГУ и автор курса по истории Украины пожаловался на травлю. На его странице хотели «купить печень либерала»

«Мой аккаунт во "ВКонтакте" имеет признаки внешнего вмешательства. Часть информации была отредактирована, появились информация и оценки, которые размещались неизвестными лицами. Все изменения относятся к периоду после 24 февраля 2022 года», — заявил преподаватель.

Профессор СПбГУ Николай Межевич, ставший одним из авторов скандального курса про новейшую историю Украины, пожаловался на травлю со стороны студентов университета. Информация об этом была опубликована 11 апреля в отчете о ректорском совещании.

Он также добавил, что в его отношении началась «кампания кибербуллинга и травли», к которой, по имеющейся у него информации, «имеют отношение студенты СПбГУ». По словам Межевича, он «оставляет за собой право обратиться в комиссию по этике нашего университета для оценки их действий».



Ранее студенты СПбГУ обратили внимание на страницу во «ВКонтакте» с именем Николая Межевича, на которой публиковались неоднозначные высказывания. Например, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено было подписано радостной фразой. Еще в одном посте была шутка про расчленение: «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать».



Студенческий совет СПбГУ обратился к руководству вуза с просьбой проверить страницу. Письмо студентов было перенаправлено в полицию, где никакого экстремизма не нашли. Сам Межевич в разговоре с «Фонтанкой» публикацию этих постов не подтвердил.

