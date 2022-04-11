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    Профессор СПбГУ и автор курса по истории Украины пожаловался на травлю. На его странице хотели «купить печень либерала»

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    Профессор СПбГУ Николай Межевич, ставший одним из авторов скандального курса про новейшую историю Украины, пожаловался на травлю со стороны студентов университета. Информация об этом была опубликована 11 апреля в отчете о ректорском совещании.

    «Мой аккаунт во "ВКонтакте" имеет признаки внешнего вмешательства. Часть информации была отредактирована, появились информация и оценки, которые размещались неизвестными лицами. Все изменения относятся к периоду после 24 февраля 2022 года», — заявил преподаватель.

    Он также добавил, что в его отношении началась «кампания кибербуллинга и травли», к которой, по имеющейся у него информации, «имеют отношение студенты СПбГУ». По словам Межевича, он «оставляет за собой право обратиться в комиссию по этике нашего университета для оценки их действий».

    Ранее студенты СПбГУ обратили внимание на страницу во «ВКонтакте» с именем Николая Межевича, на которой публиковались неоднозначные высказывания. Например, фото документов убитого на Украине документалиста Брента Рено было подписано радостной фразой. Еще в одном посте была шутка про расчленение: «Куплю печень либерала, несвежую не предлагать».

    Студенческий совет СПбГУ обратился к руководству вуза с просьбой проверить страницу. Письмо студентов было перенаправлено в полицию, где никакого экстремизма не нашли. Сам Межевич в разговоре с «Фонтанкой» публикацию этих постов не подтвердил.

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    Комментарии (8)

    01011001
    Профессор четко следует линии партии и не виляет хвостом. Если в кремле сказали "Эт не мы)))", то и профессор говорит "Эт не я)))".
    Профессор Тарантога
    Фонтанка даёт комментировать всякий трэш.......актуальные темы закрыты для комментариев....
    07A
    Дмитрий Менделеев, Александр Попов, Иван Тургенев, Петр Столыпин, Иван Павлов, Дмитрий Мамин-Сибиряк, Василий Докучаев, Александр Блок, Михаил Врубель, Михаил Глинка, Николай Рерих, Лев Ландау, Леонид Канторович и не подозревали, что преподавали и учились в провинциальном учебном заведении. Хотя выпускники ПТУ всегда знают кому уделять внимание прессе!
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