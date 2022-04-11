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    Руководство «Северстали» рекомендует воздержаться от выплаты дивидендов

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    Руководство сталелитейной и горнодобывающей компании «Северсталь» не будет рекомендовать совету директоров выплачивать дивиденды за первый квартал этого года и четвертый квартал прошлого, сообщает 11 апреля официальный телеграм-канал компании.

    «Рассмотрение вопроса по выплате дивидендов по результатам четвертого квартала 2021 года запланировано на годовом общем собрании акционеров 20 мая 2022 года», — отмечают на «Северстали». Ранее совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды за четвертый квартал в размере 109,81 руб. на акцию.

    «Северсталь» также сообщила, что временно не будет публиковать финансовую отчетность за первый квартал 2022 года в связи с тем, что акционеры «не в состоянии принимать инвестиционные решения и такое раскрытие информации может поставить часть заинтересованных сторон в более выгодное положение по отношению к другим».

    Ранее сообщалось, что компания не смогла расплатиться по еврооблигациям на 800 млн долларов с датой погашения в 2024 году. В конце февраля владелец «Северстали» Алексей Мордашов попал под персональные санкции Евросоюза, после чего европейские клиенты отказались от закупок продукции у компании.

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    Комментарии (1)

    Cashmare
    так а без дивов ваши виртуальные бумажки никому и не нужны
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