«Северсталь» не смогла выплатить проценты по облигациям на 12,6 млн долларов из-за санкций в отношении ее владельца

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» не смогла расплатиться по еврооблигациям на 800 млн долларов с датой погашения в 2024 году. Сообщение об этом 23 марта появилось на сайте компании.



Платеж сделали 16 марта, но он был заморожен банком-корреспондентом Citibank N.A. в Нью-Йорке в связи с расследованием со стороны регулирующих органов.



«Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций», — заверила компания.

