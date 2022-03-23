«Северсталь» не смогла выплатить проценты по облигациям на 12,6 млн долларов из-за санкций в отношении ее владельца

Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» не смогла расплатиться по еврооблигациям на 800 млн долларов с датой погашения в 2024 году. Сообщение об этом 23 марта появилось на сайте компании.
Платеж сделали 16 марта, но он был заморожен банком-корреспондентом Citibank N.A. в Нью-Йорке в связи с расследованием со стороны регулирующих органов.
«Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций», — заверила компания.
Как сообщает РБК, речь идет о платеже на сумму 12,6 млн долларов. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, слова которого приводит издание, назвал ситуацию экстраординарной. Он отметил, что компания надеется на кооперацию со стороны Ситибанка, который должен действовать в интересах держателей облигаций, среди которых есть как российские, так и зарубежные резиденты. «Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена в ближайшее время, и права держателей облигаций будут реализованы», — сказал он.
Ранее основной владелец компании Алексей Мордашов вместе с другими российскими бизнесменами и политиками оказался под санкциями Евросоюза, принятыми в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине.