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«Северсталь» не смогла выплатить проценты по облигациям на 12,6 млн долларов из-за санкций в отношении ее владельца

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Российская сталелитейная и горнодобывающая компания «Северсталь» не смогла расплатиться по еврооблигациям на 800 млн долларов с датой погашения в 2024 году. Сообщение об этом 23 марта появилось на сайте компании.

Платеж сделали 16 марта, но он был заморожен банком-корреспондентом Citibank N.A. в Нью-Йорке в связи с расследованием со стороны регулирующих органов.

«Мы предпринимаем все необходимые усилия для осуществления платежа в соответствии с документацией по облигациям для того, чтобы выполнить наши обязательства по займу, обеспечить возможность выплаты купона эмитентом по облигациям и защитить права держателей облигаций», — заверила компания.

Как сообщает РБК, речь идет о платеже на сумму 12,6 млн долларов. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, слова которого приводит издание, назвал ситуацию экстраординарной. Он отметил, что компания надеется на кооперацию со стороны Ситибанка, который должен действовать в интересах держателей облигаций, среди которых есть как российские, так и зарубежные резиденты. «Надеюсь, что эта несправедливость будет разрешена в ближайшее время, и права держателей облигаций будут реализованы», — сказал он.

Ранее основной владелец компании Алексей Мордашов вместе с другими российскими бизнесменами и политиками оказался под санкциями Евросоюза, принятыми в ответ на проведение Россией специальной военной операции на Украине.

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Комментарии (7)

Экскомьюникадо
Работников предприятия ждет грустный квиток зп за март
Главный спец по технике консервации
Интересненько. А по акциям, до кончины мосбиржи, показывали спокойствие Каа.. Почти даже и не падали..
Alex000
О, первый корпоративный дефолт наметился. Дальше больше.
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