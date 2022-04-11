«Я всего лишь благодарил». Гонщик Северюхин объяснил свое нацистское приветствие на церемонии награждения

Российский гонщик Артем Северюхин впервые прокомментировал скандал с нацистским приветствием на церемонии награждения в Португалии. Его слова цитирует в своем телеграм-канале пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова.
«Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — заявил Северюхин.
Ранее в Российской автомобильной федерации открестились от оскандалившегося гонщика, заявив, что тот выступает под флагом Италии.
Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения 15-летний Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперед. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии.