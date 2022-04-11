«Я всего лишь благодарил». Гонщик Северюхин объяснил свое нацистское приветствие на церемонии награждения

Российский гонщик Артем Северюхин впервые прокомментировал скандал с нацистским приветствием на церемонии награждения в Португалии. Его слова цитирует в своем телеграм-канале пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова.



«Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — заявил Северюхин.



Ранее в Российской автомобильной федерации открестились от оскандалившегося гонщика, заявив, что тот выступает под флагом Италии.

