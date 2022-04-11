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    «Я всего лишь благодарил». Гонщик Северюхин объяснил свое нацистское приветствие на церемонии награждения

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    Российский гонщик Артем Северюхин впервые прокомментировал скандал с нацистским приветствием на церемонии награждения в Португалии. Его слова цитирует в своем телеграм-канале пресс-секретарь Российской автомобильной федерации Мария Мельникова.

    «Я из России. Я благодарил команду и своих родных из России. Кто-то усмотрел в моих действиях нехороший жест, это не так. Я всего лишь благодарил. Я русский, я из России и за свою страну», — заявил Северюхин.

    Ранее в Российской автомобильной федерации открестились от оскандалившегося гонщика, заявив, что тот выступает под флагом Италии.

    Инцидент произошел после стартового этапа юниорского чемпионата Европы по картингу в Португалии. Во время церемонии награждения 15-летний Северюхин ударил кулаком в область сердца, а потом вытянул руку вперед. Этот жест, называемый «римским салютом», использовали члены Национал-социалистической немецкой рабочей партии.

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    Комментарии (9)

    blackcatwhitecat
    "Согласно положению № 69 «О партийном приветствии» в Российской фашистской партии (действовала в 1931—1943 года в Китайской Республике и Маньчжоу-го) требовалось «поднятие правой руки от сердца к небу с возгласом — „Слава России!“»"
    267081996
    дебилы действительно, прицепились к пацану... Зигование это конкретный жест, с пристукиванием каблуком а то что он сделал, похоже на зигу очень отдаленно.
    TOR_5e4cca92ce591
    Чего пристали к ребёнку!? Дайте жить свободно , в конце концов это где-то там зигует ,а не на площади или перед храмом! Я лично против таких ситуаций. Но кто я такой чтобы нацизм или знаки нацизма осуждать?!
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