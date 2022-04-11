«Национальный бестселлер» вручать не будут, хотя финалисты определены

Книжная премия «Национальный бестселлер» не будет вручаться в 2022 году. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Евразийского патентного ведомства (в прошлом году — спонсора премии).



При этом работа Большого жюри завершена, и сформирован список лучших книг. Но победителя между ними выбирать уже не станут. Это решение организаторы конкурса связали с текущей общественно-политической обстановкой и последними событиями: «Не то время».



«Двадцать второй сезон премии «Национальный бестселлер» заканчивается 11 апреля обнародованием итогов работы Большого жюри и списком книг, набравших наибольшее число баллов при голосовании», — заявил Владислав Толстов, ответственный секретарь премии. Его комментарий к итогам голосования опубликовал телеграм-канал ведомства.

