«Национальный бестселлер» вручать не будут, хотя финалисты определены

Книжная премия «Национальный бестселлер» не будет вручаться в 2022 году. Об этом 10 апреля сообщил телеграм-канал Евразийского патентного ведомства (в прошлом году — спонсора премии).
При этом работа Большого жюри завершена, и сформирован список лучших книг. Но победителя между ними выбирать уже не станут. Это решение организаторы конкурса связали с текущей общественно-политической обстановкой и последними событиями: «Не то время».
«Двадцать второй сезон премии «Национальный бестселлер» заканчивается 11 апреля обнародованием итогов работы Большого жюри и списком книг, набравших наибольшее число баллов при голосовании», — заявил Владислав Толстов, ответственный секретарь премии. Его комментарий к итогам голосования опубликовал телеграм-канал ведомства.
Из длинного списка, куда вошли 47 произведений, Большое жюри выбрало шесть книг.
«Это не Короткий список, поскольку не будет дальнейшей работы, это скорее итоговый рейтинг книг, вызвавших наибольшее внимание у членов жюри. Хотя как Короткий список, согласитесь, он выглядел бы удивительно гармоничным: две женщины в числе авторов и две книги, в названии которых женские имена; двое дебютантов и впервые за несколько лет в итоговом списке шесть книг выпущены шестью издательствами, ни у кого нет преимущества. А еще книги в итоговом списке удивительным образом отражают общественные настроения 2022 года», — прокомментировал список Владислав Толстов.
В список книг-победителей рейтинга вошли: «Фашисты» Кирилла Рябова, «Хроника Горбатого» Софии Синицкой, «Типа я» Ислама Ханипаева, «Подлинная история Анны Карениной» Павла Басинского, «Бубуш» Юлии Кисиной и «Капибару любят все» Сергея Авилова.
Организаторы конкурса заявили, что, учитывая текущее положение, сделали всё возможное для авторов конкурса и их будущих читателей.
«Нацбест» выполнил свою главную задачу: в конкурс пришли книги, которым номинаторы хотели дать шанс быть узнанными, отмеченными. Члены жюри читали, изучали, составляли свои суждения о прочитанном. Писатели получили то, о чем мечтает каждый автор, — реакцию заинтересованного, умного, компетентного и, в большинстве случае, доброжелательного читателя», — написал в своем заявлении Владислав Толстов.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что победителя конкурса должны были объявить на финальной церемонии в Санкт-Петербурге 29 мая. Он должен был получить денежную премию в размере