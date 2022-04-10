Помощник Байдена: Россия, вероятно, выпадет из числа крупнейших экономик мира в 2022 году из-за санкций

Российская экономика из-за введенных санкций станет меньше и перестанет быть одной из крупнейших в мире, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Если вы посмотрите на независимые прогнозы по российской экономике, она, вероятно, упадет примерно на 10–15% в этом году, — сказал Салливан 10 апреля в интервью ABC. — Вероятно, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на нее оказываем».
Он уточнил, что считает возможным выпадение России из ряда крупнейших экономик мира уже к концу 2022 года.
6 апреля президент Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить экономике России 15 лет достижений.
Как писала «Фонтанка», 8 апреля США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» ОСК, в том числе петербургских. А Евросоюз утвердил уже пятый пакет санкций против России. Он запретил российским судам заходить в порты стран ЕС, ввел эмбарго на поставки российского угля с конца лета и запретил российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.