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    Помощник Байдена: Россия, вероятно, выпадет из числа крупнейших экономик мира в 2022 году из-за санкций

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    Российская экономика из-за введенных санкций станет меньше и перестанет быть одной из крупнейших в мире, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

    «Если вы посмотрите на независимые прогнозы по российской экономике, она, вероятно, упадет примерно на 10–15% в этом году, — сказал Салливан 10 апреля в интервью ABC. — Вероятно, она перестанет быть одной из крупнейших экономик мира из-за экономического давления, которое мы на нее оказываем».

    Он уточнил, что считает возможным выпадение России из ряда крупнейших экономик мира уже к концу 2022 года.

    6 апреля президент Джо Байден заявил, что год американских санкций будет стоить экономике России 15 лет достижений.

    Как писала «Фонтанка», 8 апреля США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» ОСК, в том числе петербургских. А Евросоюз утвердил уже пятый пакет санкций против России. Он запретил российским судам заходить в порты стран ЕС, ввел эмбарго на поставки российского угля с конца лета и запретил российские и белорусские грузоперевозки в пределах ЕС, за исключением медицинских и продовольственных.

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    Комментарии (2)

    zlopopik
    Вероятно и доллар по 200, ага?
    Главный спец по технике консервации
    Это успех! Байден назвал Россию - крупнейшей экономикой мира!
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