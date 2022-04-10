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    Дания решила перевести 400 тысяч домохозяйств на другие источники энергии, чтобы не покупать газ у России

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    В Дании планируют перевести 400 тысяч газифицированных домохозяйств на альтернативные источники энергии. По словам премьера страны Метте Фредериксен, это необходимо для ухода от зависимости от российского газа.

    «Мы переведем их на центральное теплоснабжение или индивидуальные тепловые насосы, там, где это имеет смысл. Мы обеспечим отказ датчан от природного газа», — сказала она в интервью газете Berlingske (цитата по ТАСС).

    По ее словам, инициативу официально обнародуют после Пасхи в конце апреля. Тогда же будут озвучены и другие предложения по «зеленому» переходу к возобновляемой энергии и независимости от российского газа.

    Фредериксен считает, что это все нужно не только «ради климата и безопасности», но и для «мира и свободы в Европе».

    Ранее сенат США принял законопроект о запрете импорта газа и нефти из России. А ЕС ввел эмбарго на уголь из РФ.

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    Комментарии (18)

    revui3
    Нам кстати тоже надо развивать тепловые насосы, ведь глубоко под землёй всегда тепло, а на поверхности - холодно. На разнице температур можно делать энергию. А газ в промышленных объемах пускать на производство. Странно конечно, что в стране, где очень много нефти - до сих пор плохой асфальт. Можно же увеличить слой асфальта на дорогах, чтобы не каждый год приходилось ремонтировать. В общем - нужно беречь время работников, но использовать больше материалов и сырья чтобы было качественно
    Михаил Петров-Водкин
    Значит, Северный поток-2 нужен был только Тимченко-Ротенбергам с их приятелем.
    AlBerkut
    На кизяк перейдут?
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