Дания решила перевести 400 тысяч домохозяйств на другие источники энергии, чтобы не покупать газ у России

В Дании планируют перевести 400 тысяч газифицированных домохозяйств на альтернативные источники энергии. По словам премьера страны Метте Фредериксен, это необходимо для ухода от зависимости от российского газа.



«Мы переведем их на центральное теплоснабжение или индивидуальные тепловые насосы, там, где это имеет смысл. Мы обеспечим отказ датчан от природного газа», — сказала она в интервью газете Berlingske (цитата по ТАСС).



По ее словам, инициативу официально обнародуют после Пасхи в конце апреля. Тогда же будут озвучены и другие предложения по «зеленому» переходу к возобновляемой энергии и независимости от российского газа.

