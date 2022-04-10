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    Сбер объявил о снижении ставки по потребительским кредитам до 19,9%

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    Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам. Об этом 10 апреля заявили в пресс-службе кредитной организации.

    «Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%», — сообщили в Сбере.

    Также Сбербанк снизил ставки по вкладам: максимальная ставка по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%.

    8 апреля Центробанк объявил о решении снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых — на 300 б. п. О том, как это повлияет на ставки по ипотеке, читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии (11)

    Михаил Петров-Водкин
    поддержка малоимущим
    SKPTM
    Пойду куплю большой телевизор в кредит, раз уж ставки понизили.
    Хорошая новость, однозначно.
    812
    В США, ЕС, Японии и пр десятилетиями кредитуются по 2-4%, нам предлагают 20 и пытаются убедить, что это выгодно, в расчете на то, что ни в совке ни после в школах экономику не преподают.
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