Сбер объявил о снижении ставки по потребительским кредитам до 19,9%

Сбербанк снизил минимальную ставку по потребительским кредитам. Об этом 10 апреля заявили в пресс-службе кредитной организации.



«Ставка снижена на 2 процентных пункта. Теперь минимальная ставка по потребительскому кредиту для всех категорий заёмщиков составит 19,9%», — сообщили в Сбере.



Также Сбербанк снизил ставки по вкладам: максимальная ставка по депозитам в рублях теперь составляет 16% вместо 19%.



8 апреля Центробанк объявил о решении снизить ключевую ставку с 20% до 17% годовых — на 300 б. п. О том, как это повлияет на ставки по ипотеке, читайте в материале «Фонтанки».

