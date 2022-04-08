Ипотека подешевеет после снижения Центробанком ключевой ставки до 17%

Базовые ставки по ипотеке опустятся ниже
«Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке, — комментирует заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Это позитивный шаг, который ожидался банковским сообществом. Ставки выше
Он отметил, что количество сделок на вторичном рынке будет увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. По словам Анатолия Печатникова, ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, а с учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, кредитные предложения могут стать еще более доступными. В настоящее время минимальная ставка, установленная банком, составляет
По оценке ВТБ, во втором квартале спрос клиентов в любом случае будет фокусироваться на сделках с новостройками, в первую очередь — по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей. Для семейной ипотеки верхний лимит установлен также на уровне 12 млн рублей. Максимальные ставки по этим программам составляют