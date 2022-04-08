Ипотека подешевеет после снижения Центробанком ключевой ставки до 17%

«Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке, — комментирует заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Это позитивный шаг, который ожидался банковским сообществом. Ставки выше 20 % оказались, по сути, заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически заморожено. Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки».

Базовые ставки по ипотеке опустятся ниже 20 % в связи с решением Банка России уменьшить с 11 апреля ключевую ставку до 17 % . Как сообщили «Фонтанке» в ВТБ, решения о новом уровне ставок будут приняты в ближайшее время.

Он отметил, что количество сделок на вторичном рынке будет увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. По словам Анатолия Печатникова, ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, а с учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, кредитные предложения могут стать еще более доступными. В настоящее время минимальная ставка, установленная банком, составляет 22,4 % .

