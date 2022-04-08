    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 3

    4 м/с, южн

    738мм

    91%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Ипотека подешевеет после снижения Центробанком ключевой ставки до 17%

    1
    Печать

    Базовые ставки по ипотеке опустятся ниже 20 % в связи с решением Банка России уменьшить с 11 апреля ключевую ставку до 17 %. Как сообщили «Фонтанке» в ВТБ, решения о новом уровне ставок будут приняты в ближайшее время.

    «Решение Банка России совершенно точно повлияет на уровень ставок по ипотеке на рынке, — комментирует заместитель президента - председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. — Это позитивный шаг, который ожидался банковским сообществом. Ставки выше 20 % оказались, по сути, заградительными для ипотечного рынка, и кредитование на вторичном рынке оказалось фактически заморожено. Клиенты переключили внимание на первичный рынок, чему во многом способствовала и модернизация льготной ипотеки».

    Он отметил, что количество сделок на вторичном рынке будет увеличиваться, хотя двузначные ставки по кредитам в любом случае пока будут сохраняться. По словам Анатолия Печатникова, ВТБ со своей стороны уже готовит решение о снижении ставок, а с учетом того, что регулятор допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях, кредитные предложения могут стать еще более доступными. В настоящее время минимальная ставка, установленная банком, составляет 22,4 %.

    По оценке ВТБ, во втором квартале спрос клиентов в любом случае будет фокусироваться на сделках с новостройками, в первую очередь — по ипотеке с господдержкой и семейной ипотеке. Согласно обновленным параметрам программы, максимальная сумма кредита увеличена с 3 до 12 млн рублей для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Для остальных регионов РФ она достигла 6 млн рублей. Для семейной ипотеки верхний лимит установлен также на уровне 12 млн рублей. Максимальные ставки по этим программам составляют 12 % и 6 % соответственно, но банки могут снижать их по своему усмотрению. Например, в ВТБ кредиты выдаются под 11,7 % и 4,7 % годовых.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (1)

    boygan
    брать ипотеку выше 12% годовых, это самоубийство
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний