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    Псковича с крутым нравом изолировали от общества после стрельбы на Херсонской

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    Смольнинский районный суд разлучил двух жителей Пскова, обвиняемых в стрельбе в центре Петербурга. Оставлять свободу Рамису Курбанову, демонстрировавшему удаль не в одном городе, сочли небезопасным.

    Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 9 апреля суд постановил заключить Курбанова под стражу. В следственном изоляторе ему предстоит обживаться до 6 июня. На тот же срок под домашний арест отправлен его земляк и предполагаемый соучастник.

    «Фонтанка» писала, что двух жителей Пскова сотрудники уголовного розыска задержали 7 апреля — на следующий день после того, как двое со стрельбой гоняли по двору на Херсонской улице мигранта, неосторожно высказавшегося в парадной.

    По данным следствия, в сторону иностранца стреляли не меньше пяти раз. Травматические пистолеты нашли у обоих фигурантов.

    Курбанов знаком жителям Пскова приблатнёнными манерами, о которых писали под видеозаписью скандала в местном кафе в 2018 году. Тогда прохожий возмутился хамской парковкой на тротуаре и, вооружившись телефоном, решил воззвать к совести водителя. Его он нашёл на летней веранде и, как следует из решения Псковского горсуда, имел неосторожность прервать ужин с супругой.

    Обсуждение правил ПДД и съёмки в общественном месте вышли настолько эмоциональными, что Курбанов получил двое суток ареста, а пешеход потребовал компенсацию в 6 тысяч рублей. В суде ответчик сетовал на свои материальные трудности, безработный статус и болезненность, но от компенсации это не спасло.

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    Комментарии (3)

    812
    Фонтанка, не существует "правил ПДД". Не позорьте Питер и русскую изыгу!
    07A
    Хер сон!
    lexandr_5e4ce78957e84
    курбанов из пскова с оружием в петербурге на херсонской улице ...
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