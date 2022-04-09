Псковича с крутым нравом изолировали от общества после стрельбы на Херсонской

«Фонтанка» писала, что двух жителей Пскова сотрудники уголовного розыска задержали 7 апреля — на следующий день после того, как двое со стрельбой гоняли по двору на Херсонской улице мигранта, неосторожно высказавшегося в парадной .

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, 9 апреля суд постановил заключить Курбанова под стражу. В следственном изоляторе ему предстоит обживаться до 6 июня. На тот же срок под домашний арест отправлен его земляк и предполагаемый соучастник.

Смольнинский районный суд разлучил двух жителей Пскова, обвиняемых в стрельбе в центре Петербурга. Оставлять свободу Рамису Курбанову, демонстрировавшему удаль не в одном городе, сочли небезопасным.

По данным следствия, в сторону иностранца стреляли не меньше пяти раз. Травматические пистолеты нашли у обоих фигурантов.

Курбанов знаком жителям Пскова приблатнёнными манерами, о которых писали под видеозаписью скандала в местном кафе в 2018 году. Тогда прохожий возмутился хамской парковкой на тротуаре и, вооружившись телефоном, решил воззвать к совести водителя. Его он нашёл на летней веранде и, как следует из решения Псковского горсуда, имел неосторожность прервать ужин с супругой.

Обсуждение правил ПДД и съёмки в общественном месте вышли настолько эмоциональными, что Курбанов получил двое суток ареста, а пешеход потребовал компенсацию в 6 тысяч рублей. В суде ответчик сетовал на свои материальные трудности, безработный статус и болезненность, но от компенсации это не спасло.