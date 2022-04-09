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    Перепутавший иностранца с мишенью во дворе на Херсонской извинился и отправился под домашний арест

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    Смольнинский районный суд Петербурга определил под домашний арест обвиняемого в хулиганской стрельбе в центре города. Полиция просила быть с фигурантом построже.

    Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 9 апреля суд отказал следствию, просившему заключить под стражу Ивана Семёнова. Его свободу на два месяца ограничили пределами квартиры.

    Семёнову предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве. Согласно материалам дела, общественный порядок он нарушал вместе с приятелем на Херсонской улице, 1/7, — три дня назад там со стрельбой гоняли мигранта.

    Как писала «Фонтанка», иностранец не разошёлся с парочкой на выходе из парадной, откуда пытался вынести кровать.

    По данным следствия, фигуранты стреляли из травматического пистолета не меньше пяти раз. После уехали на такси. Обоих задержали на следующий день.

    «Семёнов вину признал, раскаялся, принес извинения потерпевшему», — уточнили в пресс-службе.

    Под домашний арест его отправили до 6 июня.

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    Комментарии (2)

    07A
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