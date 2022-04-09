Перепутавший иностранца с мишенью во дворе на Херсонской извинился и отправился под домашний арест

Смольнинский районный суд Петербурга определил под домашний арест обвиняемого в хулиганской стрельбе в центре города. Полиция просила быть с фигурантом построже.



Как сообщили в объединённой пресс-службе судов, 9 апреля суд отказал следствию, просившему заключить под стражу Ивана Семёнова. Его свободу на два месяца ограничили пределами квартиры.

Семёнову предъявлено обвинение в уголовном хулиганстве. Согласно материалам дела, общественный порядок он нарушал вместе с приятелем на Херсонской улице, 1/7, — три дня назад там со стрельбой гоняли мигранта.