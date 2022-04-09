В Театре на Литейном представят премьеру по пьесе Островского

9 и 15 апреля 2022 года пройдут премьерные показы спектакля «Красавец мужчина» по одноименной пьесе Островского. Режиссер — Сергей Грицай.

Спектакль приурочен к 200-летию Островского, которое будет отмечаться в 2023 году.



Комедия в 4 действиях была написана в 1882 году, однако пьеса не снискала популярности в российском театре и, к примеру, до 1917 года была поставлена всего 39 раз.



Постановка Сергея Грицая сосредоточена на героине Зое (Дарина Одинцова) и ее любви к мужу Апполону (Сергей Янушев).

