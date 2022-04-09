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    В Театре на Литейном представят премьеру по пьесе Островского

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    9 и 15 апреля 2022 года пройдут премьерные показы спектакля «Красавец мужчина» по одноименной пьесе Островского. Режиссер — Сергей Грицай.

    Фото: предоставлено театром
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    Спектакль приурочен к 200-летию Островского, которое будет отмечаться в 2023 году.

    Комедия в 4 действиях была написана в 1882 году, однако пьеса не снискала популярности в российском театре и, к примеру, до 1917 года была поставлена всего 39 раз.

    Постановка Сергея Грицая сосредоточена на героине Зое (Дарина Одинцова) и ее любви к мужу Апполону (Сергей Янушев).

    По словам режиссера, это спектакль, в котором комедийными и гротескными формами разрешается драматический конфликт, где соединяется комическое и трагическое. Главный гуманистический посыл спектакля — история большой любви, которая может помочь человеку.

    16+

    Полина Никитина

    Фото: предоставлено театром

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