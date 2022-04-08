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    Более 30 человек оштрафовали в Петербурге за дискредитацию армии

    С конца февраля в петербургские суды поступило более 4700 административных дел по итогам несогласованных акций протеста. По статье о дискредитации вооруженных сил РФ оштрафованы уже 33 человека.

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    Статистику 8 апреля публикует объединенная пресс-служба городских судов. Больше всего дел — 3507 — поступило по статье об организации массового нахождения граждан в общественном месте, повлекшего нарушения порядка (рассмотрено было 3076), еще 1231 — о нарушении правил проведения митинга (1038 рассмотренных).

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга
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    Всего из 4789 поступивших дел рассмотрены были 4147. Чаще всего фигуранты получали штрафы (2885), реже — аресты (915) и обязательные работы (138). Прекращено было 203 дела, возвращено — 576, обжаловано — 1686, а еще 66 — отложено.

    По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а вкупе с призывами на несанкционированные митинги — от 50 до 100 тысяч. В суды поступил 51 материал по этой статье, 33 из них были рассмотрены. Не оправдали никого — все получили штрафы, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.

    «Фонтанка» писала и о предыдущих итогах митингов.

    Пацифистские акции проходят в Петербурге с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек. После предыдущей, прошедшей 2 апреля, в автозаках оказались около 50 человек.

    Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

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