Более 30 человек оштрафовали в Петербурге за дискредитацию армии

Статистику 8 апреля публикует объединенная пресс-служба городских судов. Больше всего дел — 3507 — поступило по статье об организации массового нахождения граждан в общественном месте, повлекшего нарушения порядка (рассмотрено было 3076), еще 1231 — о нарушении правил проведения митинга (1038 рассмотренных).

Всего из 4789 поступивших дел рассмотрены были 4147. Чаще всего фигуранты получали штрафы (2885), реже — аресты (915) и обязательные работы (138). Прекращено было 203 дела, возвращено — 576, обжаловано — 1686, а еще 66 — отложено.

По статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) гражданам грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а вкупе с призывами на несанкционированные митинги — от 50 до 100 тысяч. В суды поступил 51 материал по этой статье, 33 из них были рассмотрены. Не оправдали никого — все получили штрафы, уточнили «Фонтанке» в пресс-службе судов.

«Фонтанка» писала и о предыдущих итогах митингов.



Пацифистские акции проходят в Петербурге с 24 февраля. За это время на них задержали несколько тысяч человек. После предыдущей, прошедшей 2 апреля, в автозаках оказались около 50 человек.

