В суды Петербурга поступило более 4,5 тысяч дел о протестах. 24 — о дискредитации ВС РФ

В петербургские суды поступило уже 4555 дел по итогам пацифистских акций, рассмотрели из них 3710. Дискредитации Вооруженных сил РФ касались 24 дела, 4 из них вернули.

Итоги 25 марта подводит объединенная пресс-служба судов. Чаще всего фигуранты получали штрафы (2456 случаев), но некоторые угодили под арест (861) или на обязательные работы (123).



Кроме того, 210 дел было прекращено, 533 — возвращено, 344 — отложено, а еще 1318 — обжаловано. Больше всего арестов приходятся на Красногвардейский (159 из 229 дел), Невский (106 из 327) и Выборгский (103 из 452) суды.

