Суды Петербурга рассмотрели более 3 тысяч дел протестующих. Процент оправданий — 4,9

Статистику на вечер 14 марта публикует объединённая пресс-служба судов. По 22 райсудам распределили без малого четыре тысячи протоколов по итогам несанкционированных акций.

В Петербурге суды рассмотрели дела более 3 тысяч задержанных на акциях за мир. Процент оправданий близится к пяти, четверть фигурантов подверглись арестам.

Рассмотрено 3 149, из них 155 дел прекращено, четверть правонарушителей определены в спецприёмник, более 2 тысяч наказаны штрафом. Обязательные работы не пользуются особой популярностью — трудотерапию прописали менее чем сотне задержанных.

Самый загруженный — Приморский райсуд. Там приняли 403 материала, рассмотрели 344, арест назначили 40 фигурантам. Не менее ударно идёт работа в Московском и Выборгском. На последний приходится две трети решений о прекращении дел (105). При этом арестов больше, чем штрафов, — 103 против 66.



Сестрорецкий и Зеленогорский не назначили ни одного ареста. Из Петроградского в спецприёмник отправили одного человека, из Октябрьского — двоих.



В Невском суде по кошельку предпочитают не наказывать. Соотношение штрафов и арестов там — 9 против 96. Аналогичной стратегии, судя по статистике, придерживаются в Куйбышевском и Красногвардейском. Во Фрунзенском — практически 50 на 50.



Акции сторонников мира в Петербурге продолжаются с 24 февраля. Больше всего задержаний пришлось на одиннадцатые по счёту выступления. Накануне, по подсчётам правоохранителей, к Гостиному двору выразить свою позицию по поводу спецоперации России на Украине вышли порядка 200 человек. Две трети были задержаны.

