    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 1

    4 м/с, южн

    738мм

    98%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    В кино покажут «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур

    0
    Печать
    Фото: скриншот трейлера фильма
    ПоделитьсяПоделиться

    С 14 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Закат», редкий значительный зарубежный фильм в отечественном прокате. Смотреть его стоит хотя бы ради исполнителей главных ролей: европейские суперзвезды Тим Рот и Шарлотта Генсбур играют здесь мужа и жену. Они приезжают на отдых в Акапулько — но летний пляжный отпуск перерастает в жестокое выяснение отношений.

    В общем, материал для таких ярких дарований первоклассный: Рот как никто умеет превращать любую роль в гротеск, Генсбур обладает бронебойной харизмой и способна существовать на экране вообще в любом формате. Кроме того, режиссером здесь выступил мексиканец Мишель Франко, каннский и оскаровский номинант и один из самых заметных авторов Нового света последних лет.

    18+

    Иван Чувиляев

    Фото: скриншот трейлера фильма

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (0)

    Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

    Новости компаний