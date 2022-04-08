В кино покажут «Закат» с Тимом Ротом и Шарлоттой Генсбур

С 14 апреля в кинотеатрах начнут показывать «Закат», редкий значительный зарубежный фильм в отечественном прокате. Смотреть его стоит хотя бы ради исполнителей главных ролей: европейские суперзвезды Тим Рот и Шарлотта Генсбур играют здесь мужа и жену. Они приезжают на отдых в Акапулько — но летний пляжный отпуск перерастает в жестокое выяснение отношений.
В общем, материал для таких ярких дарований первоклассный: Рот как никто умеет превращать любую роль в гротеск, Генсбур обладает бронебойной харизмой и способна существовать на экране вообще в любом формате. Кроме того, режиссером здесь выступил мексиканец Мишель Франко, каннский и оскаровский номинант и один из самых заметных авторов Нового света последних лет.
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Иван Чувиляев