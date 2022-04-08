Ленобласть решила выплачивать по 2 миллиона семьям военных, погибших на спецоперации

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление о выплате из регионального бюджета родным военнослужащих, погибших в ходе спецоперации на Украине. Об этом 8 апреля сообщает в телеграм-канале области.



Выплата будет единовременной и составит 2 миллиона рублей.



7 апреля Дрозденко сообщил о восьмом военном из Ленобласти, погибшем на Украине. По данным 47news, на сегодня официально известно о девяти жителях региона, погибших при выполнении специальных задач.

В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в размере 5 миллионов рублей семьям военных, погибших во время спецоперации или умерших до истечения года со дня их увольнения из-за травм, полученных при исполнении обязанностей.

