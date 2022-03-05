Президент России подписал указ о дополнительных выплатах семьям военных, погибших на Украине

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате в размере пяти миллионов рублей семьям военных РФ, погибших в ходе специальной операции на территориях Донбасса и Украины или умерших до истечения года со дня их увольнения из-за травм, полученных при исполнении обязанностей. Текст документа опубликован на сайте Кремля 5 марта.



Уточняется, что военнослужащим, получившим ранение (контузию, травму, увечье) во время военных действий на той же территории, полагается выплата в три миллиона рублей. Указ президента вступает в силу с 5 марта.

