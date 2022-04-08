Pink Floyd выпустили первую песню с 1994 года, в ней поет солист «Бумбокс»

В треке к Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединились басист Гай Пратт (играл с группой в 1987–1995 и 2014 годах) и Нитин Соуни на клавишных.

Культовая британская группа Pink Floyd вечером 7 апреля выпустила первую с 1994 года новую песню. Сингл, написанный в поддержку украинцев, называется Hey Hey Rise Up — это перевод на английский последней строчки украинской песни «Червона калина». Сама оригинальная песня звучит в композиции Pink Floyd в исполнении солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Он спел ее без музыкального сопровождения посреди пустой Софийской площади Киева и выложил видеозапись в интернет.

На сайте Pink Floyd в новости, посвященной выходу песни, напоминается, что невестка и внуки Дэвида Гилмора — украинцы. Дэвид знал о группе «Бумбокс» и раньше: коллектив несколько лет назад должен был выступать с ним в одном сборном концерте. Недавно британец узнал, что солист украинского коллектива, оставив гастрольный тур, вернулся на родину и встал в ряды армии. Когда он услышал его пение на площади у церкви — то понял, что хочет положить это на музыку.



Два музыканта обсуждали создание трека: Хлывнюк был ранен и, лежа в госпитале, они с Гилмором говорили по телефону, и лидер Pink Floyd сыграл ему часть песни. Украинский певец услышанное одобрил.



Дэвид Гилмор объяснил, что записью трека выражает поддержку Украине и хочет собрать деньги для гуманитарных благотворительных организаций. На обложке записи изображен подсолнух.

