    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 0

    4 м/с, ю-в

    742мм

    100%

    Подробнее
    usd76.25eur83.29
    Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаТранспорт с 1 апреля. РеформаЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

    Pink Floyd выпустили первую песню с 1994 года, в ней поет солист «Бумбокс»

    5
    Печать

    Культовая британская группа Pink Floyd вечером 7 апреля выпустила первую с 1994 года новую песню. Сингл, написанный в поддержку украинцев, называется Hey Hey Rise Up — это перевод на английский последней строчки украинской песни «Червона калина». Сама оригинальная песня звучит в композиции Pink Floyd в исполнении солиста группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка. Он спел ее без музыкального сопровождения посреди пустой Софийской площади Киева и выложил видеозапись в интернет.

    В треке к Дэвиду Гилмору и Нику Мейсону присоединились басист Гай Пратт (играл с группой в 1987–1995 и 2014 годах) и Нитин Соуни на клавишных.

    На сайте Pink Floyd в новости, посвященной выходу песни, напоминается, что невестка и внуки Дэвида Гилмора — украинцы. Дэвид знал о группе «Бумбокс» и раньше: коллектив несколько лет назад должен был выступать с ним в одном сборном концерте. Недавно британец узнал, что солист украинского коллектива, оставив гастрольный тур, вернулся на родину и встал в ряды армии. Когда он услышал его пение на площади у церкви — то понял, что хочет положить это на музыку.

    Два музыканта обсуждали создание трека: Хлывнюк был ранен и, лежа в госпитале, они с Гилмором говорили по телефону, и лидер Pink Floyd сыграл ему часть песни. Украинский певец услышанное одобрил.

    Дэвид Гилмор объяснил, что записью трека выражает поддержку Украине и хочет собрать деньги для гуманитарных благотворительных организаций. На обложке записи изображен подсолнух.

    По теме (5)

    ПОДЕЛИТЬСЯ

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    Комментарии (5)

    266138465
    Живы, оказывается, старички........ их музыка на все времена......
    Леонтий
    А флаг украинский целовали?А вот папа римский целовал!
    DanCitizen
    Браво!!!
    читать все комментариидобавить комментарий

    Новости компаний