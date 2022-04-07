Полгода за каждый удар. Избивший младенца тапкой под Петербургом получил 5 лет колонии

Всеволожский городской суд Ленобласти конвертировал в пять лет общего режима воспитательные методы, которые практиковал мужчина на годовалой падчерице.
О приговоре 24-летнему жителю поселка имени Свердлова сообщает 7 апреля Следственный комитет Ленобласти. Суд установил, что в августе прошлого года он, оставшись с маленькой дочерью знакомой, не меньше десяти раз ударил её резиновой тапкой и неустановленным тупым предметом.
Девочка была избита с ног до головы, её госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами внутренних органов и переломом темени.
В областной прокуратуре уточнили, что молодой отчим был в состоянии наркотического опьянения. Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. По версии следствия, мужчина хотел смерти девочки, но не довёл преступление до конца — крики услышали соседи, ребёнка успели спасти.
Дело слушал Всеволожский городской суд Ленобласти. С квалификацией следствия судья не согласилась: фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК) и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.