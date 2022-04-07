Полгода за каждый удар. Избивший младенца тапкой под Петербургом получил 5 лет колонии

Всеволожский городской суд Ленобласти конвертировал в пять лет общего режима воспитательные методы, которые практиковал мужчина на годовалой падчерице.



О приговоре 24-летнему жителю поселка имени Свердлова сообщает 7 апреля Следственный комитет Ленобласти. Суд установил, что в августе прошлого года он, оставшись с маленькой дочерью знакомой, не меньше десяти раз ударил её резиновой тапкой и неустановленным тупым предметом.



Девочка была избита с ног до головы, её госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами внутренних органов и переломом темени.

