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    Полгода за каждый удар. Избивший младенца тапкой под Петербургом получил 5 лет колонии

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    Всеволожский городской суд Ленобласти конвертировал в пять лет общего режима воспитательные методы, которые практиковал мужчина на годовалой падчерице.

    О приговоре 24-летнему жителю поселка имени Свердлова сообщает 7 апреля Следственный комитет Ленобласти. Суд установил, что в августе прошлого года он, оставшись с маленькой дочерью знакомой, не меньше десяти раз ударил её резиновой тапкой и неустановленным тупым предметом.

    Девочка была избита с ног до головы, её госпитализировали в тяжёлом состоянии с травмами внутренних органов и переломом темени.

    В областной прокуратуре уточнили, что молодой отчим был в состоянии наркотического опьянения. Дело было возбуждено по статье о покушении на убийство. По версии следствия, мужчина хотел смерти девочки, но не довёл преступление до конца — крики услышали соседи, ребёнка успели спасти.

    Дело слушал Всеволожский городской суд Ленобласти. С квалификацией следствия судья не согласилась: фигуранта признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (статья 111 УК) и приговорили к 5 годам в колонии общего режима.

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    Комментарии (6)

    мухомор
    РСП за оставление в опасности и неисполнение обязанностей, я так понимаю не привлекли?!
    Оставление грудничка с гашенным торчком это должно иметь оценку СК.
    07A
    Залез в поисковик и удивил себя. Извините за копирование:

    У сло­ва «тап­ки» соглас­но мор­фо­ло­ги­че­ской нор­ме совре­мен­но­го рус­ско­го язы­ка фор­мой един­ствен­но­го чис­ла явля­ет­ся суще­стви­тель­ное «тап­ка», име­ю­щее кате­го­рию жен­ско­го рода:

    Правильно ска­жем:

    одна тап­ка;
    крас­ная тапка;
    изно­шен­ная тапка;
    поте­рян­ная тапка.

    Рассматриваемое суще­стви­тель­ное име­ет сле­ду­ю­щие падеж­ные фор­мы един­ствен­но­го и мно­же­ствен­но­го числа:

    и. п. (что?) тап­ка, тапки
    р. п. подош­ва (чего?) тап­ки, тапок
    д. п. дотро­нусь (к чему?) к тап­ке, к тапкам
    в. п. наде­ну (что?) тап­ку, тапки
    т. п. дово­лен (чем?) тап­кой, тапками
    п. п. гово­рю (о чём?) о тап­ке, о тапках.

    Часто встре­ча­ю­ще­е­ся в быто­вой речи сло­во «тапок» в фор­ме име­ни­тель­но­го паде­жа един­ствен­но­го чис­ла муж­ско­го рода не соот­вет­ству­ет нор­мам лите­ра­тур­но­го языка.
    Comandante
    РЕЗИНОВОЙ ТАПКОЙ?!?!?! Нет, серьезно??? Опять что-ли безграмотный сиделец Вышенков писал?
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