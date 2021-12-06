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Житель Ленобласти, избивший младенца тапкой, предстанет перед судом. Ему вменяют покушение на убийство

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В Ленобласти утвердили обвинительное заключение в отношении мужчины, который избил годовалую девочку тапкой во Всеволожском районе. Уголовное дело о покушении на убийство малолетней передадут в суд, сообщает 6 декабря пресс-служба прокуратуры региона.

В ведомстве отмечают, что сейчас девочке ничего не угрожает, она находится под присмотром педагогов петербургского центра поддержки семьи.

По версии следствия, в августе в поселке имени Свердлова 24-летний мужчина избил годовалую дочку сожительницы резиновой тапкой, пока 20-летняя мама ходила в магазин. Также сообщалось, что он был нетрезв.

Малышку в тяжёлом состоянии госпитализировали. У неё диагностировали черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, ушиб головного мозга, травмы живота и внутренних органов.

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Комментарии (4)

Brevnault
Фонтанка, "тапка" - это уже дно. Или не дно?
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