Житель Ленобласти, избивший младенца тапкой, предстанет перед судом. Ему вменяют покушение на убийство

В Ленобласти утвердили обвинительное заключение в отношении мужчины, который избил годовалую девочку тапкой во Всеволожском районе. Уголовное дело о покушении на убийство малолетней передадут в суд, сообщает 6 декабря пресс-служба прокуратуры региона.



В ведомстве отмечают, что сейчас девочке ничего не угрожает, она находится под присмотром педагогов петербургского центра поддержки семьи.



По версии следствия, в августе в поселке имени Свердлова 24-летний мужчина избил годовалую дочку сожительницы резиновой тапкой, пока 20-летняя мама ходила в магазин. Также сообщалось, что он был нетрезв.

