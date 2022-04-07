В Музее музыки появились архилютни, клавикорды и колесные лиры эпохи барокко

Во времена эпохи барокко музыканты считали важным поиски необычных тембров и их сочетаний, оттенков и нюансов акустики, расширение технических возможностей инструментов. Для этого модифицировались стандартные модели, а также создавались принципиально новые конструкции. Поэтому на экспозиции можно найти самые причудливые вариации музыкальных инструментов, которые конструировались в поисках новых звучаний. Посетители смогут увидеть экспериментальные образцы гитар, мандолин, лютней, виол и других инструментов. Витрины оборудованы системой зеркал, так что каждую модель можно будет рассмотреть со всех сторон.

В постоянной экспозиции Музея музыки Шереметевского дворца открылся новый раздел. На нем представлены 150 уникальных экспонатов из собрания западноевропейских музыкальных инструментов XVI–XVIII веков. Многие из них созданы именитыми барочными мастерами: немецким музыкальным мастером-экспериментатором Тильке, создателем барочной флейты Оттетером, семейством скрипичных мастеров Амати, немецким конструктором музыкальных инструментов Тромлицем.

Один из самых уникальных экспонатов коллекции — спинет 1532 года, один из трех оставшихся в мире. Это небольшой домашний клавишный струнный музыкальный инструмент. Он похож на клавесин, но его струны натянуты по диагонали слева направо. Также среди инструментов представлены клавикорды и пианофорте — предшественники современного фортепиано.



Уникальной по количеству представленных экземпляров считается коллекция пошеттов — миниатюрных скрипок для учителей танцев в дворянских семьях. Рядом с привычными глазу флейтами и гобоями размещены причудливо загнутые старинные дудки серпенты, а также модные в эпоху барокко колесные лиры — струнный инструмент, в котором роль смычка исполняет колесо.



Возле витрин размещены мультимедиа экраны. Они предоставят подробную информацию о любом экспонате, расскажут его историю и даже предложат послушать звучание современных реконструкций или записи оригинального звучания музейных инструментов.



Экспозиция «Музыкальные инструменты эпохи барокко» неслучайно расположилась в Старой зале Шереметевского дворца. В XVIII веке здесь проводились музыкальные вечера, а 14 февраля 1797 года знаменитая крепостная актриса Прасковья Жемчугова пела и играла на арфе в этом зале для семьи Павла I.

