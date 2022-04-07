«Американская предательница»: Хроника пикирующего пропагандиста

Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Поделиться Поделиться





Если кто и выиграл от ухода с российского рынка прокатных компаний-мейджоров, то только эта картина. Не будь спецоперации, на фоне цветущей весны, «Бэтмена», «Фантастических тварей» и других хитов «Предательницу» просто никто бы не заметил. Разве что отметили бы, что старик Аль Пачино еще снимается, да благословит судьба его седины. В гулкой тишине и в состоянии подавленности, когда большинству вообще-то совсем не до кино, «Предательница» производит эффект куда более значительный.

Режиссер и сценарист Майкл Полиш (фигура не самая яркая, разве что его «Биг-Сур» запоминается) перенес на экран известную в Штатах, но почти не распространившуюся за их пределами реальную историю. После Второй мировой в Америке проходил громкий судебный процесс: актрису и певицу Милдред Гилларс обвиняли в измене, предательстве, пособничестве нацистам. Обвинение требовало смертной казни. А все потому, что актриса-неудачница, не добившись успеха дома, отчалила в Европу, где долго скиталась, пока не осела в Дрездене, где собралась изучать музыку. К тому моменту в стране уже установилась власть нацистов, и вскоре Гилларс предложили работать на правительство: вести передачи на английском языке, в которых она бы обращалась к американским солдатам. Агитировала их сдаваться в плен, не воевать с немецкими «братьями по оружию».



Вся эта история в «Предательнице» показана лишь ретроспективно, в качестве флэшбеков, обрывочных видений. Само же по себе действие фильма разворачивается уже во время судебного процесса, когда взятая в плен Гилларс была доставлена в Америку. Отчасти фокус на суде объясняется первоисточником: Полиш написал сценарий на основе воспоминаний помощника адвоката обвиняемой, Уильяма Оуэна. А главным героем здесь по той же причине стала не сама Гилларс, а ее защитник, единственный согласившийся представлять интересы обреченной на виселицу преступницы Джеймс Лафлин.



Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Фото: youtube.com/Трейлеры Фильмы-новинки Поделиться Поделиться





Его роль Полиш выдает Аль Пачино, и такого материала у актера, конечно же, не было очень и очень давно. Может, вообще со времен «Запаха женщины». Лафлин у него не только азартный чудак, ворчливый и колоритный старик, который любит рисковать, не только яркий характер. Сам по себе образ Лафлина несет важнейшую смысловую нагрузку.

Естественно, все вводные дела указывают на одно: Гилларс — преступница, она сотрудничала с людоедским режимом, оправдывала его преступления, сочиняла небылицы для американских солдат. Адвокат же доказывает присяжным (а Аль Пачино — зрителям) что она, скорее, жертва. Наивная девушка, жертва семейного насилия, которая попала в незнакомую страну и стала орудием в руках бессердечных манипуляторов. Глупости и басни, которые она вещала из берлинской студии, безусловно, преступны, но были сочинены лично Геббельсом. Она лишь наделяла их своим голосом, произносила на чистом американском английском, давала им какую-то долю достоверности. И только в этом она виновата.



Лафлин победил на том процессе. Он спас Гилларс от казни, и она оказалась едва ли не единственной пропагандисткой, избежавшей виселицы. Но Милдред отправилась в тюрьму, где провела почти двадцать лет. Потом тихо работала учительницей в провинциальной школе.

Ожидаемо самая мощная сцена «Предательницы» — финальный страстный монолог адвоката в исполнении Пачино. Актер убедительно и ярко говорит о многом. О милосердии, которое выше справедливости, о том, что Милдред не была виновницей чьей-либо смерти, что это не она, а лишь созданный актрисой образ пытался оправдывать нацистов перед американскими солдатами. Но главное — казнь сама по себе не гарантирует того, что человечество усвоит страшный урок. Скорее наоборот, позволит его поскорее забыть и превратить в красочное зрелище, кровавое торжество справедливости.

Да и вообще, ничто не застрахует человечество от того, что где-то люди поверят психопату-популисту и будут оправдывать массовые убийства какими-либо светлыми и логичными идеями. Открытый судебный процесс и справедливое наказание же позволят говорить о мере ответственности всех и каждого. А еще помогут понять, как так вышло, что милая девочка из глубинки стала соучастницей омерзительного преступления против человечества, добровольно скормила себя монстру и подарила весь немногий талант, которым обладала, праву одним убивать других.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»