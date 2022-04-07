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    Гигантскую очередь за загранпаспортами заметили и на севере Петербурга. Выстояли не все

    Внушительного размера очередь за загранпаспортом выстроилась перед входом в МФЦ в Выборгском районе Петербурга. Забрать документ смогли не все — простояв на морозе больше часа, некоторые махнули рукой.

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    Как рассказала «Фонтанке» 7 апреля местная жительница Дарья, к дому 18 на проспекте Пархоменко она подошла приблизительно в 12:50. Спустя полтора часа, даже не сумев зайти в помещение, она отчаялась и ушла.

    «Они сегодня работали с 11:00 до 15:00. За час до окончания выдачи выходили люди, которые говорили, что пришли к началу работы. Там было видно, что отделение забито полностью. Я замерзла и ушла», — объяснила петербурженка.

    На фотографиях, которыми девушка поделилась с редакцией, запечатлены длинные очереди, превышающие 15 метров в длину. Друг за другом выстроились не менее 18 горожан.

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    Ранее «Фонтанка» писала о толпе у входа в УФМС на Автовской улице, 22. К началу работы подразделения в 11:00 у входа скопилось больше полусотни человек, желающих получить загранпаспорт.

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    Комментарии (24)

    Dpa
    Зачем им загран паспорт?
    alexadmin
    Двойка журналистам. Зачем возводить напраслину на МФЦ? На пархоменко вотчина мвд/уфмс.
    260602101
    "Для страны своей немало
    Натворила дел я смело
    Перестала есть я сало
    И футбол сама смотрела
    Я чётко – патриотка
    Я чётко, очень чётко – патриотка
    Да-да, я чётко – патриотка
    Я чётко, очень чётко – патриотка" ( С.Шнуров )
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