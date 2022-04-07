Гигантскую очередь за загранпаспортами заметили и на севере Петербурга. Выстояли не все

Как рассказала «Фонтанке» 7 апреля местная жительница Дарья, к дому 18 на проспекте Пархоменко она подошла приблизительно в 12:50. Спустя полтора часа, даже не сумев зайти в помещение, она отчаялась и ушла.



«Они сегодня работали с 11:00 до 15:00. За час до окончания выдачи выходили люди, которые говорили, что пришли к началу работы. Там было видно, что отделение забито полностью. Я замерзла и ушла», — объяснила петербурженка.



На фотографиях, которыми девушка поделилась с редакцией, запечатлены длинные очереди, превышающие 15 метров в длину. Друг за другом выстроились не менее 18 горожан.

