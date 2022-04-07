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    Полсотни петербуржцев выстроились змейкой под снегом, чтобы получить загранпаспорта на юге Петербурга

    Получить заветный документ, который позволяет провести майские праздники в тепле, пытались несколько десятков жителей Кировского района Петербурга. Получилось в тесноте и в обиде.

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    Фото очереди, которая заканчивается в десятке метров от входа УФМС на Автовской улице, 22, 7 апреля прислал читатель «Фонтанки».

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    По его словам, выдача оформленных загранпаспортов проводится в четверг с 11:00 по 12:30. К началу работы подразделения у входа скопилось больше полусотни человек.

    Для того чтобы выдать всем документы, сотрудники УФМС вынуждены были переработать полтора часа. И закончили, по словам читателя, только к двум дня.

    Петербуржцы не в первый раз жалуются на очереди при выдаче загранпаспортов, которые не могут урегулировать даже с помощью «Госуслуг».

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    Комментарии (16)

    твой батя
    боже мой, 50 человек-это же без 999 950 мильон!
    Alex000
    Подтверждаю. Задница полная, и не только в этом районе.
    274595856
    Получала сегодня там загранпаспорт, сотрудники ОВМ по Кировскому району СПб огромные молодцы, трудились без перерывов, приняли всех и никому в получении не отказали 🙄 Никто же не виноват, что всем так заграницу хочется .. Свой паспорт я получила в срок и могу выразить благодарность !))
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