Полсотни петербуржцев выстроились змейкой под снегом, чтобы получить загранпаспорта на юге Петербурга

Фото очереди, которая заканчивается в десятке метров от входа УФМС на Автовской улице, 22, 7 апреля прислал читатель «Фонтанки».

По его словам, выдача оформленных загранпаспортов проводится в четверг с 11:00 по 12:30. К началу работы подразделения у входа скопилось больше полусотни человек.



Для того чтобы выдать всем документы, сотрудники УФМС вынуждены были переработать полтора часа. И закончили, по словам читателя, только к двум дня.



Петербуржцы не в первый раз жалуются на очереди при выдаче загранпаспортов, которые не могут урегулировать даже с помощью «Госуслуг».

